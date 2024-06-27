Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tacizci polisi terleten sorular: Büşra Karademir'in evine neden girdin? Uzatma!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 14:07

Tacizci polisi terleten sorular: Büşra Karademir'in evine neden girdin? Uzatma!

İzmir'de sosyal medya fenomeni Büşra Karademir (32) tarafından ifade sonrası eve bıraktıktan sonra tabancayla vurulan polis memuru Süleyman Ay (50) hakim karşısına çıktı. Sanık Ay duruşmada sorulan sorular karşısında zor anlar yaşadı. Mahkeme başbakanın 'Büşra'nın evine neden girdin?' sorusuna 'kapıda bombe vardı' dedi. Ay'ın meslektaşı Ş.K. ise "Ortada bir şikayet yok. Zapta alınacak bir konu yok. Ben de müşteki kadınları ekip otosuyla evine götürüyorum. Asla apartmandan içeri girmiyorum. Süleyman'ın yukarı çıkmasını gerektirecek biri durum yoktu" diyerek meslektaşının yaptığının yanlış olduğunu söyledi.

Ceyhan TORLAK
Tacizci polisi terleten sorular: Büşra Karademir’in evine neden girdin? Uzatma!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında hazırlanan iddianame sanık Süleyman Ay'ın 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10.5 yıla, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar, 'zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36.5 yıla kadar hapsi istendi.

Tacizci polisi terleten sorular: Büşra Karademir’in evine neden girdin? Uzatma!

Öte yandan Büşra Karademir'in ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla olmaz üzere toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Ay ile Karademir bugün ilk kez İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakim karşısına çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tacizci polisi terleten sorular: Büşra Karademir’in evine neden girdin? Uzatma!

TERLETEN SORULAR

Polis memuru sanık Süleyman Ay (50) duruşmada sorulan sorular karşısında zor anlar yaşadı. Mahkeme başbakanın 'Büşra'nın evine neden girdin?' sorusuna 'kapıda bombe vardı. Tespit için ona bakmaya gittim' dedi.

Tacizci polisi terleten sorular: Büşra Karademir’in evine neden girdin? Uzatma!

Mahkeme başkanı, "Silah kaç kere ateş aldı? Vücudunda kaç mermi var?" diye sordu. Lafı çok fazla dolandırılan sanık Ay'a mahkeme başkanı, "Soru çok açık. Basit. Uzatma' diye fırçaladı.

Tacizci polisi terleten sorular: Büşra Karademir’in evine neden girdin? Uzatma!

112'Yİ Mİ ARASA DAHA HIZLI OLUR YOKSA SENİN CEP TELEFONU MU?
Cep telefonu numarasını polis merkezindeki ifade işlemi sırasında Büşra Karademir'e veren Ay'a soru yönelten avukat Şule Ak, "Büşra zor durumda kaldığına seni mi cep telefonundan aradığında daha hızlı ekip olay yerine gider? Yoksa 112'yi mi aradığında polis adrese daha hızlı mı gider?" dedi. Süleyman Ay ise soruyu "Bilmiyorum" diye geçiştirdi.

SON DAKİKA