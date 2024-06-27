Haberler
Yaşam
Tacizci polisi terleten sorular: Büşra Karademir'in evine neden girdin? Uzatma!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
14:07
Tacizci polisi terleten sorular: Büşra Karademir'in evine neden girdin? Uzatma!
İzmir'de sosyal medya fenomeni Büşra Karademir (32) tarafından ifade sonrası eve bıraktıktan sonra tabancayla vurulan polis memuru Süleyman Ay (50) hakim karşısına çıktı. Sanık Ay duruşmada sorulan sorular karşısında zor anlar yaşadı. Mahkeme başbakanın 'Büşra'nın evine neden girdin?' sorusuna 'kapıda bombe vardı' dedi. Ay'ın meslektaşı Ş.K. ise "Ortada bir şikayet yok. Zapta alınacak bir konu yok. Ben de müşteki kadınları ekip otosuyla evine götürüyorum. Asla apartmandan içeri girmiyorum. Süleyman'ın yukarı çıkmasını gerektirecek biri durum yoktu" diyerek meslektaşının yaptığının yanlış olduğunu söyledi.