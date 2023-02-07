Haberler Yaşam Taha Duymaz depremde göçük altında kaldı! Ünlü fenomen Taha Duymaz kimdir?

Giriş Tarihi: 07.02.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 09:06

Taha Duymaz depremde göçük altında kaldı! Ünlü fenomen Taha Duymaz kimdir?

Hatay'da meydana gelen depremde göçük altında kalan Taha Duymaz'dan haber alınamıyor. Depremden bir gün önce halasına kalmaya giden Taha'nın ölüp ölmediği merak edilirken ünlü fenomen hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz kardeşi Melek, Taha, Umut, halası ve eniştesi için yardım çağrısında bulundu. Peki Taha Duymaz kimdir, öldü mü, yaşıyor mu, bulundu mu?