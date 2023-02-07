Taha Duymaz depremde göçük altında kaldı! Ünlü fenomen Taha Duymaz kimdir?

"Taha enkaz altında"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, şunları yazdı:
Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.
Semiha Duymaz, kardeşi Taha Duymaz'dan haber alamadığını yazdı.
Semiha Duymaz'a çok sayıda destek mesajı geldi.
SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ KİMDİR?
Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğdu. Aşçı olmayı hayal ettiğini söyleyen Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.
TAHA DUYMAZ KURTARILDI MI?
Duymaz'ın kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, şunları yazdı:
"Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında."