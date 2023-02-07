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Haberler Yaşam Taha Duymaz depremde göçük altında kaldı! Ünlü fenomen Taha Duymaz kimdir?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 09:06

Taha Duymaz depremde göçük altında kaldı! Ünlü fenomen Taha Duymaz kimdir?

Hatay'da meydana gelen depremde göçük altında kalan Taha Duymaz'dan haber alınamıyor. Depremden bir gün önce halasına kalmaya giden Taha'nın ölüp ölmediği merak edilirken ünlü fenomen hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz kardeşi Melek, Taha, Umut, halası ve eniştesi için yardım çağrısında bulundu. Peki Taha Duymaz kimdir, öldü mü, yaşıyor mu, bulundu mu?

Taha Duymaz depremde göçük altında kaldı! Ünlü fenomen Taha Duymaz kimdir?

Ünlü fenomen Taha Duymaz depremde göçük altında kalan isimlerden biri oldu. Çektiği yemek videolarıyla kısa sürede milyonlarca takipçi sayısına ulaşan Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu, bulundu mu, nerede sorusuna yanıt arayışları sürüyor. Fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı. İşte Taha Duymaz son durum

Taha Duymaz depremde göçük altında kaldı! Ünlü fenomen Taha Duymaz kimdir?

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ?

Taha Duymaz öldü iddiaları sosyal medyada dolaşırken ünlü fenomen hakkında bir gelişme henüz yok. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Taha Duymaz'dan üzücü haber geldi. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı. Semiha Duymaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.

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Taha Duymaz depremde göçük altında kaldı! Ünlü fenomen Taha Duymaz kimdir?

"Taha enkaz altında"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, şunları yazdı:

Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.

Semiha Duymaz, kardeşi Taha Duymaz'dan haber alamadığını yazdı.

Semiha Duymaz'a çok sayıda destek mesajı geldi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğdu. Aşçı olmayı hayal ettiğini söyleyen Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

TAHA DUYMAZ KURTARILDI MI?

Duymaz'ın kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, şunları yazdı:

"Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında."

Taha Duymaz depremde göçük altında kaldı! Ünlü fenomen Taha Duymaz kimdir?
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Taha Duymaz depremde göçük altında kaldı! Ünlü fenomen Taha Duymaz kimdir?
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