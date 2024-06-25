Takdir-teşekkür alana 10 bin TL karne hediyesi verilecek mi? Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?

Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacağı yönündeki iddiaların üzerine öğrenciler ve velileri "Karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan'ın "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz" açıklamasının ardından başvuru sürecine dair detaylar merak ediliyor. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, bu yıl takdir teşekkür alanlara para ödülü verilecek mi? İşte detaylar…