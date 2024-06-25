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Takdir-teşekkür alana 10 bin TL karne hediyesi verilecek mi? Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
08:54
Takdir-teşekkür alana 10 bin TL karne hediyesi verilecek mi? Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?
14 Haziran Cuma günü karnelerin alınması ile birlikte Başarı Teşvik Programı kapsamında dereceye giren öğrencilere para ödülü yapılacağına dair iddiaları bir süredir gündemi meşgul ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Başkan Erdoğan, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği verileceği müjdelenmişti. Şimdi gözler başarı destek programı başvurularına çevrildi. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı verilecek mi, ne kadar verilecek? İşte karne hediyesi para yardımı detayları…