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Haberler Yaşam Takdir-teşekkür alana 10 bin TL karne hediyesi verilecek mi? Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 08:54

Takdir-teşekkür alana 10 bin TL karne hediyesi verilecek mi? Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?

14 Haziran Cuma günü karnelerin alınması ile birlikte Başarı Teşvik Programı kapsamında dereceye giren öğrencilere para ödülü yapılacağına dair iddiaları bir süredir gündemi meşgul ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Başkan Erdoğan, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği verileceği müjdelenmişti. Şimdi gözler başarı destek programı başvurularına çevrildi. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı verilecek mi, ne kadar verilecek? İşte karne hediyesi para yardımı detayları…

Takdir-teşekkür alana 10 bin TL karne hediyesi verilecek mi? Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?

Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacağı yönündeki iddiaların üzerine öğrenciler ve velileri "Karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan'ın "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz" açıklamasının ardından başvuru sürecine dair detaylar merak ediliyor. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, bu yıl takdir teşekkür alanlara para ödülü verilecek mi? İşte detaylar…

Takdir-teşekkür alana 10 bin TL karne hediyesi verilecek mi? Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI MÜJDESİ

Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan 'Başarı Teşvik Programı' hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

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Takdir-teşekkür alana 10 bin TL karne hediyesi verilecek mi? Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BU YIL VAR MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen başarı teşvik programı başvurularına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detayları haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Takdir-teşekkür alana 10 bin TL karne hediyesi verilecek mi? Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başarı teşvik programı başvuru tarihi ile ilgili şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı. Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Takdir-teşekkür alana 10 bin TL karne hediyesi verilecek mi? Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI İLE ÖĞRENCİLERE NE KADAR ÖDENECEK?

Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınacak. İlk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı destek verilecek.

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