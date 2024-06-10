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Haberler Yaşam Takdir - Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 09:53

Takdir - Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

MEB tarafından öğrencilere 14 Haziran Cuma günü karneler verilecek. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler takdir-teşekkür belgesi hesaplamasının nasıl yapılacağını araştırmaya koyuldu. Ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf öğrencileri dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışmıştı. e-Okul notları ile karne notu hesaplamaları yapılıyor. Peki takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır?

Takdir - Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

Karne heyecanı başladı. İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim dönemini noktalıyor. Takdir belgesini almak için en az 85 puan istenirken teşekkür belgesi için ise 70 puan alınması gerekiyor. Peki takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve lise takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

Takdir - Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Binlerce öğrenci 14 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

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Takdir - Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.

Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

Takdir - Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA
Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması belirleyici oluyor.

1. Yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması ve toplam sınav sayısına bölünmesiyle öğrenci o derse ait not ortalamasını hesaplayabiliyor.

Ardından ise tüm dersler için bu işlem yapılırken ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplayarak toplam ders sayısına bölerek tüm dönemin not ortalamasını hesaplayabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Takdir - Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?
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