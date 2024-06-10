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Takdir - Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
09:53
Takdir - Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?
MEB tarafından öğrencilere 14 Haziran Cuma günü karneler verilecek. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler takdir-teşekkür belgesi hesaplamasının nasıl yapılacağını araştırmaya koyuldu. Ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf öğrencileri dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışmıştı. e-Okul notları ile karne notu hesaplamaları yapılıyor. Peki takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır?