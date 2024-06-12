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Haberler Yaşam TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA: 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için! MEB e-okul takdir teşekkür nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:56

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA: 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için! MEB e-okul takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

2023-2024 eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşırken MEB Takdir teşekkür hesaplama ekranı araştırılmaya başladı. 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf takdir teşekkür kaç puanla alınır öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bu dönem belge almak isteyen öğrenciler hesaplama işlemlerini gerçekleştiriyor. Belge almak için bazı şartlar ve gerekli bir not ortalaması bulunuyor. Peki, takdir teşekkür nasıl hesaplanır? İşte, e-okul MEB takdir teşekkür hesaplama ekranı

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA: 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için! MEB e-okul takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

Karnelerin alınmasına kısa bir süre kaldı. Karne heyecanı başladı. İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim dönemini noktalıyor. Bu dönem not ortalamalarına göre belge alıp alamayacaklarını öğrenmek isteyen öğrenciler beklemeye başladı. İşte takdir teşekkür hesaplama

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA: 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için! MEB e-okul takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

TAKDİR & TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?
Dönem sonu not ortalaması 85 ve üstü olan öğrenciler takdir belgesi, 70-84,99 not ortalamasına sahip öğrenciler ise teşekkür belgesi alır. Ortaöğrenim boyunca en az üç öğretim döneminde takdir belgesi alanlara ise ayrıca başarı belgesi verilir. Not ortalaması 70'ten aşağı olan öğrencilere Takdir, Teşekkür belgesi verilmez.

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TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA: 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için! MEB e-okul takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA: 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için! MEB e-okul takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELER?
Takdir ya da teşekkür belgesi almak için not ortalaması yeterli değildir. Bunun yanında MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından belirlenen yönetmeliğe göre; öğrencinin özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü geçen öğrenciler, ders puanlarına bakılmaksızın başarısız kabul edilir.

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA: 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için! MEB e-okul takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

TEŞEKKÜR BELGESİ ALMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİDİR?
Ortaokul 2. sınıf öğrencileri yani 6. sınıf teşekkür belgesi alabilmek için yine not ortalamasının en az 70 olması gereklidir. Not ortalaması 69.99 olması halinde bile teşekkür belgesi verilmez.

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