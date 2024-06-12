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TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA: 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar için! MEB e-okul takdir teşekkür nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
11:56
2023-2024 eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşırken MEB Takdir teşekkür hesaplama ekranı araştırılmaya başladı. 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf takdir teşekkür kaç puanla alınır öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bu dönem belge almak isteyen öğrenciler hesaplama işlemlerini gerçekleştiriyor. Belge almak için bazı şartlar ve gerekli bir not ortalaması bulunuyor. Peki, takdir teşekkür nasıl hesaplanır? İşte, e-okul MEB takdir teşekkür hesaplama ekranı