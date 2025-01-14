Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2025: 1. Dönem 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:06

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2025: 1. Dönem 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 17 Ocak Cuma günü öğrencilere karnelerini dağıtacak. Karne günü yaklaştıkça, öğrenci ve veliler takdir-teşekkür belgesi hesaplama yöntemlerini araştırmaya başladı. Ortaokul ve lise düzeyindeki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, dönem boyunca yüksek not ortalaması elde etmek için yoğun çaba harcadı.Karne notları, e-Okul sistemine girilen ders puanlarıyla kolayca hesaplanabiliyor. Peki; takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2025: 1. Dönem 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor ve milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 17 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Öğrenciler, dönem boyunca verdikleri emeklerin karşılığını görmek için sabırsızlanıyor. Takdir belgesi almak isteyen öğrencilerin dönem sonu ortalamasının en az 85 puan, teşekkür belgesi almak isteyenlerin ise en az 70 puan olması gerekiyor. Peki takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve lise takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2025: 1. Dönem 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Binlerce öğrenci 17 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Okullarda yarıyı tatili 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 3 Şubat 2024 Pazartesi okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2025: 1. Dönem 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.

Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2025: 1. Dönem 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA
Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması belirleyici oluyor.

1. Yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması ve toplam sınav sayısına bölünmesiyle öğrenci o derse ait not ortalamasını hesaplayabiliyor.

Ardından ise tüm dersler için bu işlem yapılırken ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplayarak toplam ders sayısına bölerek tüm dönemin not ortalamasını hesaplayabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2025: 1. Dönem 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?
SON DAKİKA