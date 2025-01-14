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TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2025: 1. Dönem 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
09:06
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2025: 1. Dönem 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 17 Ocak Cuma günü öğrencilere karnelerini dağıtacak. Karne günü yaklaştıkça, öğrenci ve veliler takdir-teşekkür belgesi hesaplama yöntemlerini araştırmaya başladı. Ortaokul ve lise düzeyindeki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, dönem boyunca yüksek not ortalaması elde etmek için yoğun çaba harcadı.Karne notları, e-Okul sistemine girilen ders puanlarıyla kolayca hesaplanabiliyor. Peki; takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne notu nasıl hesaplanır?