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Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2025: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
11:53
Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2025: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim dönemini 20 Haziran Cuma günü tamamlıyor. Öğrenciler, bir dönem boyunca verdikleri emeğin karşılığını karne ile alacak. Karne günü yaklaşırken binlerce öğrenci karne ortalaması ve belge hesaplama işlemlerini araştırmaya başladı. e-Okul sistemi üzerinden ders notlarına ulaşan öğrenciler, bu verilerle takdir ya da teşekkür belgesi alıp almayacaklarını öğrenebiliyor. Peki, karne ortalaması nasıl hesaplanır, takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte adım adım 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi hesaplama.