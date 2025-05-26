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Haberler Yaşam Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2025: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 11:53

Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2025: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim dönemini 20 Haziran Cuma günü tamamlıyor. Öğrenciler, bir dönem boyunca verdikleri emeğin karşılığını karne ile alacak. Karne günü yaklaşırken binlerce öğrenci karne ortalaması ve belge hesaplama işlemlerini araştırmaya başladı. e-Okul sistemi üzerinden ders notlarına ulaşan öğrenciler, bu verilerle takdir ya da teşekkür belgesi alıp almayacaklarını öğrenebiliyor. Peki, karne ortalaması nasıl hesaplanır, takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte adım adım 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi hesaplama.

Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2025: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler, bir yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını alacakları karne günü için geri sayıma geçti. Özellikle başarı belgeleri konusunda heyecan dorukta. Takdir belgesi almak isteyen öğrencilerin yıl sonu not ortalamasının en az 85, teşekkür belgesi için ise en az 70 olması gerekiyor. Peki takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve lise takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2025: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken, milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, okullarda ders zili son kez 20 Haziran Cuma günü çalacak. Aynı gün öğrenciler, dönem boyunca verdikleri emeğin karşılığını karne ile alacak. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler, bu tarihte öğretmenlerinden karnelerini teslim alarak yaz tatiline çıkacak.

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Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2025: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.

Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2025: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA
Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması belirleyici oluyor.

1. Yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması ve toplam sınav sayısına bölünmesiyle öğrenci o derse ait not ortalamasını hesaplayabiliyor.

Ardından ise tüm dersler için bu işlem yapılırken ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplayarak toplam ders sayısına bölerek tüm dönemin not ortalamasını hesaplayabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2025: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?