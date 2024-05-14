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Taksiciden akılalmaz teklif! Kadın yolcu şoke oldu: Seni çift katlı otobüse bindiririm…
Giriş Tarihi: 14.05.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
11:06
Taksiciden akılalmaz teklif! Kadın yolcu şoke oldu: Seni çift katlı otobüse bindiririm…
İstanbul Suadiye'de bir taksici, Kadıköy'e gideceğini söyleyen kadın müşterisini trafiği bahane ederek götürmek istemedi. Bunun üzerine taksi şoförü ile müşteri arasında tartışma çıktı. Taksi şoförü, "Kadıköy'e geçerim, seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin. Halk otobüsünün istikameti orada." sözleriyle yolcuyu şoke ederken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.