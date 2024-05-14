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Haberler Yaşam Taksiciden akılalmaz teklif! Kadın yolcu şoke oldu: Seni çift katlı otobüse bindiririm…
Giriş Tarihi: 14.05.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 11:06

Taksiciden akılalmaz teklif! Kadın yolcu şoke oldu: Seni çift katlı otobüse bindiririm…

İstanbul Suadiye'de bir taksici, Kadıköy'e gideceğini söyleyen kadın müşterisini trafiği bahane ederek götürmek istemedi. Bunun üzerine taksi şoförü ile müşteri arasında tartışma çıktı. Taksi şoförü, "Kadıköy'e geçerim, seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin. Halk otobüsünün istikameti orada." sözleriyle yolcuyu şoke ederken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Taksiciden akılalmaz teklif! Kadın yolcu şoke oldu: Seni çift katlı otobüse bindiririm…

İstanbul'da Kadıköy'e giden bir takside geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir müşteri uygulama üzerinden taksi çağırarak Beşiktaş'tan Suadiye'ye gitmek istedi.

Taksiciden akılalmaz teklif! Kadın yolcu şoke oldu: Seni çift katlı otobüse bindiririm…

PİŞKİN TAKSİCİNİN SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Fikir değiştiren taksi sürücüsü, Kadıköy'de çok fazla trafik olduğunu ve oraya kadar gitmesinin mümkün olmadığını söyledi. Pişkin taksicinin sözleri karşısında şoke olan kadın yolcu, "Size ilk başta rezervasyon yaptığımda nereye gideceğimi söyledim.

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Taksiciden akılalmaz teklif! Kadın yolcu şoke oldu: Seni çift katlı otobüse bindiririm…

Bizim gidemediğimiz yere çift katlı nasıl gidecek? Araçlar mı alınmıyor, yoksa trafikten dolayı mı gidemiyoruz? Senin bunu diyememen lazım. Ben ona göre çağırdım" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Taksiciden akılalmaz teklif! Kadın yolcu şoke oldu: Seni çift katlı otobüse bindiririm…

"SENİ ÇİFT KATLI OTOBÜSE BİNDİRİRİM"

Ardından rahat bir şekilde yoluna devam eden sürücü, "Benim şu an Suadiye'ye gitme imkanım yok. Ne Erenköy, ne Göztepe, ne Suadiye, hiçbirine girme şansım yok.

Taksiciden akılalmaz teklif! Kadın yolcu şoke oldu: Seni çift katlı otobüse bindiririm…

Kadıköy'e geçerim, seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin. Halk otobüsünün istikameti orada. Trafikten dolayı gidemiyoruz. Beni yakına bırak dersen, ben seni bırakırım. Sonra yürürsün" diyerek yolcuya cevap verdi.

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