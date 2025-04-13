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Taksisine binen müşterinin saldırısına uğradı: Biber gazı sayesinde ölümden döndü!
Giriş Tarihi: 13.04.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
20:26
Taksisine binen müşterinin saldırısına uğradı: Biber gazı sayesinde ölümden döndü!
Konya'da taksi şoförü Veli Kurt, aracına aldığı müşteri tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin belindeki silahı çıkarması üzerine "çoluğum çocuğum var, yapma bunu" demesine rağmen ikna olmayan saldırgan, Veli Kurt'un biber gazlı müdahalesi sonrası hızla olay yerinden kaçtı. Öte yandan o anlar araç kamerasına yansıdı.