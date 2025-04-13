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Haberler Yaşam Taksisine binen müşterinin saldırısına uğradı: Biber gazı sayesinde ölümden döndü!
Giriş Tarihi: 13.04.2025 20:26 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 20:26

Taksisine binen müşterinin saldırısına uğradı: Biber gazı sayesinde ölümden döndü!

Konya'da taksi şoförü Veli Kurt, aracına aldığı müşteri tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin belindeki silahı çıkarması üzerine "çoluğum çocuğum var, yapma bunu" demesine rağmen ikna olmayan saldırgan, Veli Kurt'un biber gazlı müdahalesi sonrası hızla olay yerinden kaçtı. Öte yandan o anlar araç kamerasına yansıdı.

DHA
Taksisine binen müşterinin saldırısına uğradı: Biber gazı sayesinde ölümden döndü!

Olay, Konya'nın Meram ilçesinde meydana geldi. Taksi şoförü Veli Kurt, Atatürk Anıtı yakınlarında aldığı müşteriyi, gitmek istediği Yaylapınar Mahallesi'ne götürdü.

Taksisine binen müşterinin saldırısına uğradı: Biber gazı sayesinde ölümden döndü!

Kurt, alacağı 330 TL'lik ücreti söyledikten sonra otomobilden inerek sağ ön kapıyı açan müşteri, taksiciye araçtan inmesini istedi. Kurt inmek istemeyince, müşteri bu sefer belindeki tabancayı çıkararak tekrar inmesini söyledi.

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Taksisine binen müşterinin saldırısına uğradı: Biber gazı sayesinde ölümden döndü!

Bu sırada Veli Kurt, "Çoluğum çocuğum var, yapma bunu" diyerek ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan saldırgan, başını aracın içerisine sarkıtıp, kontak anahtarını almaya çalıştı.

Taksisine binen müşterinin saldırısına uğradı: Biber gazı sayesinde ölümden döndü!

BİBER GAZI İLE KURTULDU

Bu sırada Kurt, otomobiliyle kaçmak istedi, ancak araç stop etti. Bu kez aracın ön koltuğuna oturan saldırgan, elindeki tabancayı Veli Kurt'a doğrulttu. Kurt da biber gazı sıkarak kendisini korumaya çalıştı.

Taksisine binen müşterinin saldırısına uğradı: Biber gazı sayesinde ölümden döndü!

Gazdan etkilenen gaspçı, araçtan inerek hızla uzaklaştı. Kurt da aracıyla bölgeden ayrılarak polise şikayette bulundu. Yaşanan bu olay ise araç kamerasına yansıdı. Polis, görüntülerden saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.