Taksisine binen müşterinin saldırısına uğradı: Biber gazı sayesinde ölümden döndü!

BİBER GAZI İLE KURTULDU

Bu sırada Kurt, otomobiliyle kaçmak istedi, ancak araç stop etti. Bu kez aracın ön koltuğuna oturan saldırgan, elindeki tabancayı Veli Kurt'a doğrulttu. Kurt da biber gazı sıkarak kendisini korumaya çalıştı.