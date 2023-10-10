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Haberler Yaşam Dofer Yapı halka arz talep toplama tarihleri: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 10:30

Dofer Yapı halka arz talep toplama tarihleri: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Dofer Yapı halka arz oluyor. Dofer Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş.halka arz talep toplama tarihleri için geri sayım başladı. Halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Dofer halka arz Ana Pazar'da işlem görecek. DOFER bist kodlu halka arzın aracı kurumu, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi. Peki, DOFER Yapı halka arz ne zaman? Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte halka arz tarihi

Dofer Yapı halka arz talep toplama tarihleri: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. DOFER bist kodu ile halka arz ediliyor. DOFER bist kodlu halka arzın aracı kurumu, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlenirken hisse piyasası ile ilgilenen vatandaşlar için geri sayım başladı. Yatırımcıların beklediği halka arzın tarihi merak edilirken binlerce kişi Dofer Yapı halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? sorusuna yanıt arıyor. 17,11 TL'lik fiyatı olan halka arzın büyüklüğü 290 milyon TL olarak belirlendi. Peki, Dofer Yapı halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Dofer Yapı halka arz hangi bankalarda? İşte konu hakkında detaylar

Dofer Yapı halka arz talep toplama tarihleri: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

DOFER YAPI HALKA ARZ OLUYOR!

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama tarihleri, lot, bankalar, hisse fiyatı belirlendi.

İşte, Dofer halka arz hakkında merak edilenler...

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Dofer Yapı halka arz talep toplama tarihleri: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

DOFER YAPI HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Dofer halka arz talepleri 10-11 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 17.000.00 lot ile makine alımı, fabrika inşaatı, finansal borç ve işletme sermayesi fonlamayı planlıyor.

Dofer Yapı halka arz talep toplama tarihleri: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

DOFER YAPI BORSA KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Dofer Yapı borsa kodu #DOFER olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Dofer halka arz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ortaklığında gerçekleşecek.

Dofer Yapı halka arz talep toplama tarihleri: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

DOFER YAPI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 17.11 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasına karar verildi.

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