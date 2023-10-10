Dofer Yapı halka arz talep toplama tarihleri: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Dofer Yapı halka arz oluyor. Dofer Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş.halka arz talep toplama tarihleri için geri sayım başladı. Halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Dofer halka arz Ana Pazar'da işlem görecek. DOFER bist kodlu halka arzın aracı kurumu, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi. Peki, DOFER Yapı halka arz ne zaman? Dofer Yapı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte halka arz tarihi