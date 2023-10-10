Dofer Yapı halka arz talep toplama tarihleri: Dofer Yapı Malzemeleri halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. DOFER bist kodu ile halka arz ediliyor. DOFER bist kodlu halka arzın aracı kurumu, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlenirken hisse piyasası ile ilgilenen vatandaşlar için geri sayım başladı. Yatırımcıların beklediği halka arzın tarihi merak edilirken binlerce kişi Dofer Yapı halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? sorusuna yanıt arıyor. 17,11 TL'lik fiyatı olan halka arzın büyüklüğü 290 milyon TL olarak belirlendi. Peki, Dofer Yapı halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Dofer Yapı halka arz hangi bankalarda? İşte konu hakkında detaylar