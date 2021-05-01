Tam kapanmada 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi?

17 Gün boyunca sürecek sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı vatandaşların markete veya bakkala gitme nedeniyle dışarı çıkabilip çıkamayacağı konusu gündeme taşındı. "Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi?" sorusu bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar ülke çapında tam kapanma olacağı duyuruldu. Buna göre; Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi, dışarı çıkabilir mi? İşte detaylar…