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Giriş Tarihi: 01.05.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 15:18

Tam kapanmada 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi?

17 Gün boyunca sürecek sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı vatandaşların markete veya bakkala gitme nedeniyle dışarı çıkabilip çıkamayacağı konusu gündeme taşındı. "Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi?" sorusu bu kapsamda yanıt aramaya başladı. tarafından yayımlanan genelgede 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar ülke çapında tam kapanma olacağı duyuruldu. Buna göre; Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi, dışarı çıkabilir mi? İşte detaylar…

Tam kapanmada 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi?

Koronavirüs salgınına tedbiren uygulamaya geçen 17 gün boyunca kesintisiz devam edecek sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı vatandaşların market ve bakkala gitme amacıyla dışarı çıkmalarının yasak olup olmadığı konusu araştırılıyor. 29 Nisan 2021 Perşembe günü başlayan tam kapanmayla beraber "Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi?" soruları da gündeme taşındı. Peki, genelgeye göre; Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi, dışarı çıkabilir mi? İşte tüm detaylar…

Tam kapanmada 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA 20 YAŞ ALTI MARKETE VE BAKKALA GİDEBİLİR Mİ?

tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam kapanma sürecinde 20 yaş altının markete, bakkala gitmesinin yasak olup olmadığına ilişkin genelgede bir bilgi yer almıyor. Ancak 65 yaş üstü ve dışarı çıkmakta güçlük çekenlerin temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Birimlerince karşılanıyor. Bunun için vatandaşlar 112, 155 ve 156 arayıp yardım isteyebiliyor.

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Tam kapanmada 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Tam kapanmada 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi?

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

Tam kapanmada 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi?

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

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