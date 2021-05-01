Tam kapanmada 20 yaş altı sokağa çıkabilir mi? Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi?

Koronavirüs salgınına tedbiren uygulamaya geçen 17 gün boyunca kesintisiz devam edecek sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı vatandaşların market ve bakkala gitme amacıyla dışarı çıkmalarının yasak olup olmadığı konusu araştırılıyor. 29 Nisan 2021 Perşembe günü başlayan tam kapanmayla beraber "Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi?" soruları da gündeme taşındı. Peki, genelgeye göre; Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı markete ve bakkala gidebilir mi, dışarı çıkabilir mi? İşte tüm detaylar…