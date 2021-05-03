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Giriş Tarihi: 01.05.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 08:39

Tam kapanmada kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında camiler açık olacak mı, ?

Tam kapama kararı sonrası 29 Nisan'da başlayan sokağa çıkma yasağında camilerin son durumu merak ediliyor. İbadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere gitmeden önce vatandaşlar , sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağında açık ve kapalı kurumlar tek tek duyurulurken camilerde namaz kılmanın yasak olmadığı biliniyor. Son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan konuya ilişkin açıklama gelirken Tam kapanma ? 17 Mayıs'a kadar camiler açık olacak mı, cemaatle namaz kılınacak mı soruları da yanıt buldu. Buna göre; tam kapanma sürecinde teravih hariç camilerde cemaatle namaz kılınabilecek.

Tam kapanmada camiler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında camiler açık olacak mı, cemaatle namaz kılınacak mı?

Camilerin açık olup olmadığı son günlerde Müslümanların sorguladığı konular arasında bulunuyor. Sokağa çıkma yasağının denk geldiği Cuma günleri cemaatle namaz kılmak isteyenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cuma namazına ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle teravih namazları camilerde kılınamayacak. Vatandaşlar tam kapanma süresince camilerde namazlarının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Tam kapanma sokağa çıkma yasağında ? 17 Mayıs'a kadar camiler açık olacak mı, ?

Tam kapanmada camiler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında camiler açık olacak mı, cemaatle namaz kılınacak mı?

TAM KAPANMA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CAMİLER AÇIK MI?

Coronavirüs mücadele kapsamında çoğu işletme kapatılırken camilerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde alınan tam kapanmada camiler açık olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında açık olan iş yerleri ve kısıtlamadan muaf olacaklar tek tek duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tam kapanma sürecinde camilerin açık olup olmayacağına yaptıkları detaylı açıklamalar şöyle;

Camilerin açık olup olmadığına ilişkin sorgulamalar an itibariyle başladı. Son olarak 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı tam kapanma sürecinde camiler açık olup, Cuma namazı kılınabilecek.

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Tam kapanmada camiler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında camiler açık olacak mı, cemaatle namaz kılınacak mı?

CAMİLER AÇIK OLACAK MI, CEMAATLE NAMAZ KILINACAK MI?

Camiler açık olacak. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek sadece Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacağını duyurdu.

'CAMİLERİMİZ AÇIK'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan 'İyilik Vakti' programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah"

Tam kapanmada camiler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında camiler açık olacak mı, cemaatle namaz kılınacak mı?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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