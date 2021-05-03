Tam kapanmada toplu taşıma çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüsler, metrolar, vapurlar, minibüsler ve metrobüs ilk ve son seferi saat kaçta?

METROBÜS AYNI ŞEKİLDE YAPILACAK
Metrobüs seferleri ise hafta içi günlerindeki sıklıkla yapılacak. Metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek.
Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak.
Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse artırılacak veya azaltılacak
METROLAR 21.00'A KADAR ÇALIŞACAK
Kısıtlamalar süresince, raylı sistemlerde belirlenen hatlarda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferler sona erecek.
Metrolardaki yolcu sayıları da günlük ve saat bazlı takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacak. Kısıtlama süresince "Yenikapı-Ataköy/Şirinevler, Yenikapı-Kirazlı, Yenikapı-Hacıosman, Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, Kadıköy-Tavşantepe, Üsküdar-Çekmeköy, Mecidiyeköy-Mahmutbey, Kabataş-Bağcılar, Topkapı-Mescid-i Selam, Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı" hatları çalışacak. Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metrosu, Taksim-Kabataş füniküleri, Kadıköy-Moda tramvayı, Maçka-Taşkışla ile Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları ise kısıtlama boyunca kapalı olacak.
VAPURLAR SEFERLERİNE DEVAM EDECEK
Kısıtlama süresince Şehir Hatları vapurları normal tarifesinde seferlerine devam edecek. 17 Mayıs Pazartesi günü 06.00 itibari ile tüm toplu taşıma araçlarında normal seferlere geçilecek.