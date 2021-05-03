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Haberler Yaşam Tam kapanmada toplu taşıma çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüsler, metrolar, vapurlar, minibüsler ve metrobüs ilk ve son seferi saat kaçta?
Giriş Tarihi: 02.05.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 10:26

Tam kapanmada çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüsler, metrolar, vapurlar, minibüsler ve metrobüs ilk ve son seferi saat kaçta?

Tam kapanma süreci ile birlikte araçlarının durumu da merak konusu oldu. Öyle ki, sokağa çıkma yasağında otobüsler, metrolar, vapurlar, minibüsler ve metrobüsler çalışıyor mu konusuyla ilgili gelişmeler, yoğun olarak araştırılıyor. 17 günlük kısıtlama boyunca, toplu taşıma çalışıyor mu sorusu İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazandı. Öte yandan, , ve 'de toplu taşıma araçları otobüsler, metrolar, vapurlar, minibüsler ve metrobüslerin ilk ve son sefer saatleri ile ilgili de düzenlemeye gidildi.

Tam kapanmada toplu taşıma çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüsler, metrolar, vapurlar, minibüsler ve metrobüs ilk ve son seferi saat kaçta?

Tam kapanmaya geçilmesi ile beraber gündelik hayata dair birçok detay da araştırılıyor. Bunlar arasında, milyonlarca vatandaş tarafından kullanılan araçları da geliyor. Sokağa çıkma yasağında otobüsler, metrobüsler, minibüsler, vapurlar, otobüsler ve metrolar çalışıyor mu merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama gelirken tam kapnmada otobüsler, metrolar, vapurlar, minibüsler ve metrobüsler çalışıyor mu ve kaça kadar çalışıyor konuları netlik kazandı. , , ve il il toplu taşıma sefer saatleri ile ilgili de düzenlemeler yapıldı.

Tam kapanmada toplu taşıma çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüsler, metrolar, vapurlar, minibüsler ve metrobüs ilk ve son seferi saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak genel sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, seferlerinde düzenleme yaptı.

Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorundaki vatandaşların mağdur olmaması için 29 Nisan 2021 itibari ile İETT seferleri cumartesi tarifesine göre yapılacak. Yolcu yoğunluğuna göre sabah ve akşam seferleri sıklaştırılacak.

"GÜÇLENDİRİLMİŞ CUMARTESİ" TARİFESİ

İETT, 17 gün boyunca "Güçlendirilmiş Cumartesi" sefer tarifesine göre çalışacak. Seferler sabah 04.30 ile gece 00.25 arasında yapılacak.

Sabah ve akşam yoğun saatlerde takviye seferler düzenlenecek. Yolcu verilerinin düzenli olarak takip edileceği kısıtlama boyunca, ihtiyaç duyulan hatlara gerekli eklemeler veya çıkarmalar yapılarak planlar revize edilecek.

Olası yoğunlukları azaltmak için İETT yeterli miktarda araç ve şoförü garajlarda hazır bulunduracak.

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Tam kapanmada toplu taşıma çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüsler, metrolar, vapurlar, minibüsler ve metrobüs ilk ve son seferi saat kaçta?

METROBÜS AYNI ŞEKİLDE YAPILACAK

Metrobüs seferleri ise hafta içi günlerindeki sıklıkla yapılacak. Metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek.

Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak.

Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse artırılacak veya azaltılacak

METROLAR 21.00'A KADAR ÇALIŞACAK

Kısıtlamalar süresince, raylı sistemlerde belirlenen hatlarda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferler sona erecek.

Metrolardaki yolcu sayıları da günlük ve saat bazlı takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacak. Kısıtlama süresince "Yenikapı-Ataköy/Şirinevler, Yenikapı-Kirazlı, Yenikapı-Hacıosman, Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, Kadıköy-Tavşantepe, Üsküdar-Çekmeköy, Mecidiyeköy-Mahmutbey, Kabataş-Bağcılar, Topkapı-Mescid-i Selam, Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı" hatları çalışacak. Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metrosu, Taksim-Kabataş füniküleri, Kadıköy-Moda tramvayı, Maçka-Taşkışla ile Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları ise kısıtlama boyunca kapalı olacak.

VAPURLAR SEFERLERİNE DEVAM EDECEK

Kısıtlama süresince Şehir Hatları vapurları normal tarifesinde seferlerine devam edecek. 17 Mayıs Pazartesi günü 06.00 itibari ile tüm araçlarında normal seferlere geçilecek.

Tam kapanmada toplu taşıma çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüsler, metrolar, vapurlar, minibüsler ve metrobüs ilk ve son seferi saat kaçta?

ANKARA'DA "TAM KAPANMA" NEDENİYLE TOPLUM ULAŞIMDA HAREKET SAATLERİ DEĞİŞTİ

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak "tam kapanma" nedeniyle 'da araçlarının saatleri ve çalışma programı güncellendi.EGO'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan-7 Mayıs Cuma günleri arasında, hafta içinde Metro ve ANKARAY hafif raylı toplu taşıma sistemleri 06.00-19.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri ile Ramazan Bayramı haftasına rastlayan 10-14 Mayıs tarihleri arasında Raylı Sistem İşletmeleri çalışmayacak.

Metro ve ANKARAY toplu taşıma sistemlerinin çalışmayacağı cumartesi ve pazar günlerinde, Metro güzergahlarında çalışan otobüs hatları ile hizmet verilmeye devam edecek.2 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) nedeniyle, Metro ve ANKARAY sistemleri, saat 06.00-15.00 aralığında hizmet sunacak. ALES'e katılacakların sınav merkezlerine ulaşımları dikkate alınarak, mevcut hafta sonu çalışma programına ilave olarak, pazar günü 33 güzergahta, 78 ilave otobüs servis planlaması yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı tarihler arasında Şereflikoçhisar, Bala ve Kalecik araçları haricinde diğer Çevre İlçe Özel Toplu Taşıma Araçları ve Merkez Özel Toplu Taşıma Araçları hizmet vermeyecek.

Tam kapanmada toplu taşıma çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında otobüsler, metrolar, vapurlar, minibüsler ve metrobüs ilk ve son seferi saat kaçta?

Bu güzergahlarda, belediye araçları ile önceki kısıtlama dönemlerinde verilen hizmet devam edecek.Özel Halk Otobüsleri ise 114-7, 185-7, 203-7 ve 413-7 hat numaralı dört güzergahta hizmet vermeyi sürdürecek.

Güncel servis saatlerine, 30 Nisan tarihi itibarıyla "www.ego.gov.tr" internet adresindeki "Şehir İçi Ulaşım Bilgi Sistemi/Web Bilgi Sistemi" ve EGO CEP'TE uygulamasından erişilebilecek. sistemlerindeki yoğunluk anlık olarak takip edilecek. İhtiyaç duyulması halinde servis planlamasında gerekli değişiklikler yapılacak.

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