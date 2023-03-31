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Haberler Yaşam Yıldız De Bana sunucusu Tansel Öngel kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 15:48

Yıldız De Bana sunucusu Tansel Öngel kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Kanal D ekranlarının yeni yarışma programı Yıldız De Bana bugün başlıyor. Yarışmanın sunucusu oyuncu Tansel Öngel olarak belirlendi. Masumlar Apartmanı dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu yarışmada sunuculuğu üstlenecek. İzleyenler Tansel Öngel kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Tv dizileri yanı sıra tiyatro oyunculuğuna da devam eden ünlü isim yarışma programında Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz ile birlikte olacak. Peki, Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler? İşte, hakkında tüm merak edilenler…

Yıldız De Bana sunucusu Tansel Öngel kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Tansel Öngel dizileri ve filmleri ile araştırılmaya başladı. Yıldız De Bana sunucusu olarak ekranlara gelecek ünlü oyuncu Naci Hoca karakteri ile geniş hayran kitlesine ulaşmıştı. Sunucu ve jürinin yanı sıra Hamdi Alkan da yarışmaya destek verecek isimler arasında yer alacak. Tansel Öngel kaç yaşında, nereli soruları yanıt arıyor. Yarışmada dikkat çeken isim hayatı ile araştırılmaya başladı. Peki, Tansel Öngel kimdir? İşte, tüm detaylar…

Yıldız De Bana sunucusu Tansel Öngel kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

YILDIZ DE BANA BAŞLIYOR!

31 Mart Cuma akşamı canlı yayınla ekrana gelecek olan programın jüri koltuğuna Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz'ün otururken, yarışmanın yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan, sunuculuğunu ise Deniz Tansel Öngel üstleniyor.

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Yıldız De Bana sunucusu Tansel Öngel kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

TANSEL ÖNGEL HAYATI

24 Eylül 1976 Kilis doğumlu olan Deniz Tansel Öngel, 2000 yılında Devlet Tiyatroları Trabzon Müdürlüğü'nde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Yıldız De Bana sunucusu Tansel Öngel kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Muhteşem Yüzyıl, Benim İçin üzülme, Yaz'ın Öyküsü, Mavera gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Son Mektup adlı sinema filmiyle de hatırlanıyor.

Yıldız De Bana sunucusu Tansel Öngel kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

TANSEL ÖNGEL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Hayat Bugün (2022) - Aras Erdem

Mavera (2021) - Mahmud

Masumlar Apartmanı (2020-2022) - Naci Ataç

Kırmızı Oda (2020) - Tarık (Konuk oyuncu)

Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)

Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa

Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan Yılmaz

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert Aladağ

Benim İçin Üzülme (2012-2014) - Niyazi Avcıoğlu

Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)

Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) - Yalçın

Elveda Derken (2007-2008) - Kerim

Adak (2006) - Zeynel

Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu

Güz Yangını (2005) - Kerem

Kısmet (2005)

Avrupa Yakası (2005) - Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) – Volkan

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