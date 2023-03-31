Haberler Yaşam Yıldız De Bana sunucusu Tansel Öngel kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 15:48

Kanal D ekranlarının yeni yarışma programı Yıldız De Bana bugün başlıyor. Yarışmanın sunucusu oyuncu Tansel Öngel olarak belirlendi. Masumlar Apartmanı dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu yarışmada sunuculuğu üstlenecek. İzleyenler Tansel Öngel kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Tv dizileri yanı sıra tiyatro oyunculuğuna da devam eden ünlü isim yarışma programında Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz ile birlikte olacak. Peki, Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler? İşte, hakkında tüm merak edilenler…