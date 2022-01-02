Tarih belli oldu! Survivor All-Star ne zaman başlıyor? 2022 Survivor yeni sezon yayın tarihini Acun Ilıcalı açıkladı!

Ünlüler ve Gönüllüler All Star takımından oluşacak olan Survivor 2022 yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Adem Kılıçcı, Furkan Kızılay, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı gibi isimlerin yer aldığı yarışmada açlık ve zorlu parkurlarda mücadele ile doğada kalma savaşı verilecek. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından Survivor yeni sezon yayın tarihi de duyuruldu. Peki; Survivor All Star ne zaman başlayacak?