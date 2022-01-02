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Haberler Yaşam Tarih belli oldu! Survivor All-Star ne zaman başlıyor? 2022 Survivor yeni sezon yayın tarihini Acun Ilıcalı açıkladı!
Giriş Tarihi: 02.01.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 10:30

Tarih belli oldu! Survivor All-Star ne zaman başlıyor? 2022 Survivor yeni sezon yayın tarihini Acun Ilıcalı açıkladı!

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022, için geri sayım başladı. Bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takım ayrılan Survivor'da all-star konsepti uygulanacak. Programın yarışmacı kadrosu geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Peki; Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte 2022 Survivor yeni sezon yayın tarihi ve yarışmaya dair bilgiler.

Tarih belli oldu! Survivor All-Star ne zaman başlıyor? 2022 Survivor yeni sezon yayın tarihini Acun Ilıcalı açıkladı!

Ünlüler ve Gönüllüler All Star takımından oluşacak olan Survivor 2022 yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Adem Kılıçcı, Furkan Kızılay, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı gibi isimlerin yer aldığı yarışmada açlık ve zorlu parkurlarda mücadele ile doğada kalma savaşı verilecek. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından Survivor yeni sezon yayın tarihi de duyuruldu. Peki; Survivor All Star ne zaman başlayacak?

Tarih belli oldu! Survivor All-Star ne zaman başlıyor? 2022 Survivor yeni sezon yayın tarihini Acun Ilıcalı açıkladı!

SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yayınlanan fragmana göre Survivor All Star 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak.

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Tarih belli oldu! Survivor All-Star ne zaman başlıyor? 2022 Survivor yeni sezon yayın tarihini Acun Ilıcalı açıkladı!

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz

Tarih belli oldu! Survivor All-Star ne zaman başlıyor? 2022 Survivor yeni sezon yayın tarihini Acun Ilıcalı açıkladı!

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı

Tarih belli oldu! Survivor All-Star ne zaman başlıyor? 2022 Survivor yeni sezon yayın tarihini Acun Ilıcalı açıkladı!
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