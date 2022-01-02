HaberlerYaşamTarih belli oldu! Survivor All-Star ne zaman başlıyor? 2022 Survivor yeni sezon yayın tarihini Acun Ilıcalı açıkladı!
Giriş Tarihi: 02.01.2022 10:30Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 10:30
Tarih belli oldu! Survivor All-Star ne zaman başlıyor? 2022 Survivor yeni sezon yayın tarihini Acun Ilıcalı açıkladı!
Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022, için geri sayım başladı. Bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takım ayrılan Survivor'da all-star konsepti uygulanacak. Programın yarışmacı kadrosu geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Peki; Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte 2022 Survivor yeni sezon yayın tarihi ve yarışmaya dair bilgiler.