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Haberler Yaşam Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Kontenjanları
Giriş Tarihi: 16.07.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 13:54

Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Kontenjanları

YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar Tarih Öğretmenliği bölümü için araştırmalara başladı. Tercih listelerinde bölüme yer verecek olan adaylar Tarih Öğretmenliği 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok tercih edilen bölümlerin arasında yer alıyor. Tarih Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. Tarih Öğretmenliği 2024 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Kontenjanları

Tarih Öğretmenliği 2024 taban puanları ve başarı sıralaması gündemde. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS sayısal puan türünden tercihlerini gerçekleştirebilecek. Tarih Öğretmenliği sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. İşte, Tarih Öğretmenliği bölümü taban puanları 2024…

Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Tarih Öğretmenliği SÖZ 30+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 31
21
21
21		 16.677 (2023)
20.199 (2022)
23.717 (2021)
19.500 (2020)		 405,92082
402,93045
351,91487
387,59658
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 21.855 (2023)
23.598 (2022)
24.330 (2021)
17.800 (2020)		 399,37968
398,92177
351,13469
390,31676
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Tarih Öğretmenliği SÖZ 30+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 31
21
21
21		 32.603 (2023)
36.639 (2022)
38.426 (2021)
30.900 (2020)		 388,76462
386,85768
337,58347
374,08190
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 51.925 (2023)
55.068 (2022)
52.964 (2021)
45.400 (2020)		 375,31386
374,43291
327,32433
361,89942
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1+0+0+5
20+1
20+1
20+1		 26
21
21
21		 63.781 (2023)
87.889 (2022)
80.355 (2021)
65.900 (2020)		 368,84027
358,44800
313,03451
349,13740
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(VAN) (Devlet)		 Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 85.174 (2023)
96.972 (2022)
83.343 (2021)
81.100 (2020)		 359,16521
354,95097
311,72427
341,47657
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Tarih Öğretmenliği SÖZ 50+2+0+0+0
50+2
20+1
20+1		 52
52
21
21		 105.245 (2023)
101.457 (2022)
75.998 (2021)
64.900 (2020)		 351,61873
353,32069
315,02010
349,65489
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Yurt Dışı)		 Tarih Öğretmenliği SÖZ 5+0+0+0+0


 4


 258.244 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 314,52458
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Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Kontenjanları
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Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Kontenjanları
Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Kontenjanları
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