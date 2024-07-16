Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
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Puanı
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|30+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|31
21
21
21
|16.677 (2023)
20.199 (2022)
23.717 (2021)
19.500 (2020)
|405,92082
402,93045
351,91487
387,59658
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|21.855 (2023)
23.598 (2022)
24.330 (2021)
17.800 (2020)
|399,37968
398,92177
351,13469
390,31676
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|30+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|31
21
21
21
|32.603 (2023)
36.639 (2022)
38.426 (2021)
30.900 (2020)
|388,76462
386,85768
337,58347
374,08190
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|51.925 (2023)
55.068 (2022)
52.964 (2021)
45.400 (2020)
|375,31386
374,43291
327,32433
361,89942
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1+0+0+5
20+1
20+1
20+1
|26
21
21
21
|63.781 (2023)
87.889 (2022)
80.355 (2021)
65.900 (2020)
|368,84027
358,44800
313,03451
349,13740
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(VAN) (Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|85.174 (2023)
96.972 (2022)
83.343 (2021)
81.100 (2020)
|359,16521
354,95097
311,72427
341,47657
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2+0+0+0
50+2
20+1
20+1
|52
52
21
21
|105.245 (2023)
101.457 (2022)
75.998 (2021)
64.900 (2020)
|351,61873
353,32069
315,02010
349,65489
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Yurt Dışı)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|5+0+0+0+0
—
—
—
|4
—
—
—
|258.244 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|314,52458
—
—
—