Tarihin en tuhaf ölümleri

Zehirlendi, vuruldu, boğuldu, sopalandı yine de ölmedi



Rus mistik Grigori Rasputin (1869-1916) da ilk olarak on kişi tarafından zehirlendi, fakat ölmedi. Daha sonra tabancayla vuruldu, ölmedi arkasından üç defa daha vuruldu yine ölmedi, inanılmaz dövüldü ve boğulmak istendi ama hiçbirisinde ölmedi. Rasputin en sonunda bir kasabada huzur içinde yaşadı ve eceliyle öldü.