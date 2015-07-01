Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tarihin en tuhaf ölümleri
Giriş Tarihi: 01.07.2015 10:40 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 14:45

Tarihin en tuhaf ölümleri

Tarihin en tuhaf ölümleri

Fil Bakıcısı

Bir fil bakıcısı filin temizliği ile ilgilenirken filin dışkısı altında kalıp can verdi.

Tarihin en tuhaf ölümleri

Suya düşen Ay'ın görüntüsüyle kucaklaşarak ölüm

Çinli şair Li Po'nun Çin literatür tarihinde iki büyük şiiri vardır. Fakat Li Po hep sarhoş olarak dolaşırdı. Bir akşam Yangtze nehrinde botu ile giderken suya yansıyan Ay'la kucaklaşmak istedi ve teknesinden düştü. Po, boğularak öldü...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarihin en tuhaf ölümleri

Tatlıdan öldü

İsveç Kralı Adolf Frederick yemeği çok severdi ve bu yüzdende öldü. 1771 de 61 yaşında bir sofrada etler, ıstakozlar, çorbalar, tütsülenmiş etler, şampanya ve en sevdiği tatlıdan 14 tane yedikten sonra ölmüştü.

Tarihin en tuhaf ölümleri

Ayakparmağı yüzünden öldü

Meşhur viski tadımcısı Jack Daniel 1911 de bir sabah işyerine erken geldi. Kasasını açmak istedi fakat şifreyi hatırlayamadı. Kızgınlıkla kasaya tekme attı ve ayakbaşparmağı yaralandı. Buradan kaptığı enfeksiyonla da öldü...

Tarihin en tuhaf ölümleri

Zehirlendi, vuruldu, boğuldu, sopalandı yine de ölmedi

Rus mistik Grigori Rasputin (1869-1916) da ilk olarak on kişi tarafından zehirlendi, fakat ölmedi. Daha sonra tabancayla vuruldu, ölmedi arkasından üç defa daha vuruldu yine ölmedi, inanılmaz dövüldü ve boğulmak istendi ama hiçbirisinde ölmedi. Rasputin en sonunda bir kasabada huzur içinde yaşadı ve eceliyle öldü.

SON DAKİKA