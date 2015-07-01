Tarihin en tuhaf ölümleri

Fil Bakıcısı Suya düşen Ay'ın görüntüsüyle kucaklaşarak ölüm Tatlıdan öldü Ayakparmağı yüzünden öldü Zehirlendi, vuruldu, boğuldu, sopalandı yine de ölmedi Eşarp ölümü Şişe kapağı ile ölüm Gösteri Güreşçisinin ölümü Kaktüs'le gelen ölüm Bir portakal kabuğu yüzünden... Seks oyunu sonucu öldü Tuvalette ölüm Deodorantla gelen ölüm Cinsel İlişki Özellikle son yıllarda, cinsel ilişki sırasında ölenlerin sayısında oldukça büyük bir artış var. 1 yılda bin 500 kişi seks yaparken can veriyor... İğne Kurbanları Her yıl 33 bin kişi, yanlış iğne nedeniyle ölüyor. Özellikle Afrika'da, bu tarz ölümler artık normal sayılıyor. İğne Kurbanları Her yıl 33 bin kişi, yanlış iğne nedeniyle ölüyor. Özellikle Afrika'da, bu tarz ölümler artık normal sayılıyor. TV Kurbanı 1975'de İngiliz bir çift televizyonda en sevdikleri programı izlerken erkek yarım saat süren bir gülme krizi sonucu kalp krizi geçirerek öldü. Eşi, cenazeden sonra programın yapımcılarına bir mektup yazarak, kocasını hayatının son dakikalarında bu kadar mutlu ettikleri için teşekkür etti... Tekrarlanan ölüm Sahnede şaka yaparken ölüm Çöp evde gelen ölüm Melas öldürdü Bu tuhaf olayda sadece tek bir kişi değil, tam 21 kişi öldü. 1919 yılının ocak ayında, 2.5 milyon galon melas taşıyan büyük tank, North End şehri yakınlarında patladı.Melas, şeker fabrikalarında şeker pancarı ve şeker kamışı üretiminde fabrikasyona geri alınamayan son şuruptur. Alkol, maya ve yem sanayisinde temel hammadde olarak bu madde yapışkan ve pekmez rengindedir. Kimse patlamaya neyin sebep olduğundan emin değildi. Ama biliyoruz ki bu patlama ile etrafa saçılan yapışkan madde, insanları devirip içine çekerek kalın ve kahverengi bir sıvı içerisinde boğulmalarına neden oldu. Geride kalan pisliği temizlemek ise tam bir ay sürdü. Şanssız şehir sakinleri, hala bazı sıcak yaz günlerinde melas kokusunu aldıklarını belirtiyor. Boyacılık En fazla ölümlerin yaşandığı iş kollarından biri de boyacılık sektörü. Dünya üzerinde her yıl bin 100 kişi, boya merdiveninden düşerek ölüyor. Otomobil Tamirciliği Dünyanın en zor mesleklerinden biri de kuşkusuz otomobil tamirciliğidir. Her yıl, bu iş sektöründe 900 kişi hayatını kaybediyor. Anten Kurbanları Her yıl, çatıya çıkıp anteni değiştirenlerden bin 800 kişi can veriyor. Çatıdan düşen ama ölmeyenlerin sayısı da 2 bin civarında. Hırsızın Ölümü 1983'de mağazada hırsızlık yaparken yakalanan San Diegolu bir kadın polislere eğer onu bırakmazlarsa morarana kadar nefesini tutacağını söyledi. Polisler kadını bırakmadılar, o da gerçekten ölünceye kadar nefesini tuttu. Böylesi de Olmaz Ki... Sibirya'nın köylerinden birinde cenaze mezarlığa götürülüyormuş. Mısır tarlasının ortasında, tabut köylülerin ellerinden düşüvermiş. Tabutun içindeki ceset düşüp dereye yuvarlanmış. Akıntı, cesedi dinamitle avlanan balıkçıların yanına sürüklemiş. Balıkçılar 'Acaba adamı dinamitle biz mi öldürdük?' diye endişeye kapılarak, cesedi askeri kışlanın tellerine bırakmışlar. Nöbetçi er, bölgeye birinin yaklaştığını düşünerek cesedi yaylım ateşine tutmuş. Hemen ambulans çağrılmış. Delik deşik olan ceset, hastaneye kaldırılmış. Operasyon 6 saat sürmüş. Ameliyattan çıkan doktor, alnından akan terleri silmiş ve 'Çok zor oldu ama galiba yaşayacak' demiş... Hastanede Gizemli Olaylar Güney Afrika'nın Cape Town Şehri'ndeki bir hastanede gizemli olaylar oluyordu. Üstelik ölümlerin hepsi, cuma günleri 311 numaralı yoğun bakım odasında gerçekleşiyordu. Hemşireler ve doktorlar buna bir çözüm bulamayınca, devreye polis girdi. Araştırmalar sonuç vermedi. Sır ölümlere uzun süre açıklama getirilemedi. Uzmanlar, odanın havasını bakteriyolojik olarak kontrol ettiler. Sonuç sıfırdı. Bu arada ölümler devam etti. Sonunda oda sürekli olarak gözetim altına alındı ve neden ortaya çıktı. Cuma sabahları saat 06.00'da odaları temizleyen görevli, hastanın başındaki solunum cihazının fişini çekerek elektrik süpürgesinin fişini takıyordu. Sakallının ölümü Avusturyalı Hans Steininger Dünyanın en uzun sakallarına sahip insanı olarak meşhur olmuştu. (1.4 metre) Fakat onu meşhur yapan bu sakalları aynı zamanda ölümünede sebep oldu. 1567 de bir gün Hans'ın kasabasında büyük bir yangın çıktı. Hans sakalını toplamayı unuttuğu için sakallarının alev almasıyla dengesini kaybetti. Önce düşüp burnunu kırdı sonrada yaşamını kaybetti. Suikast Planı Iraklı terörist Khay Rahnajet, içinde bomba olan paketi postayla suikast adresine göndermeye kalkar. Ancak yeterli sayıda pul yapıştıramadığı için, paket ev adresine geri gönderilir. İçinde bomba olduğunu unutan acemi terörist paketi açar ve sonrası malum... Sütyenle gelen ölüm Tam olarak sütyenin neden olmadığı bu ölüm şekli hala gizemini koruyor. 1999 yılında İngiltere'de Hyde Park'ta yürüyüş yapan iki genç kadın yağmur fırtınasıyla karşılaştılar. Sağanaktan saklanmak için dev bir ağacın altına saklanan çift bunun sonlarına neden olacağını bilemezdi. Aniden çakan şimşek, sütyenlerindeki balenlerin iletkenliğiyle elektirk akımını direk olarak iki kadının üzerine çekti. O anda hayatlarını kaybeden talihsiz kadınların bedeni tam 15 saat ağacın altında kaldı... İntihara Kalkışmak Romollo Ribaldo işsizdi. Pisa kentinde oturan 42 yasindaki bu Italyan birgün, tabanca ile intihar etmeye hazirlandi. Esi onu engellemek icin dil döktü.. Sonunda Romolo aglamaya basladi ve intihardan vazgeçip silahini yere firlatti. Ates alan tabancadan çikan mermi esine isabet etti ve esi öldü... Cenaze İşleri Bayan Carson Amerika'nın New York kentinde yasiyordu.. Birgün ailesine şaka yapmak için cenaze isleri yapan bir sirketle anlasti. Sirket eve telefon etti ve bayan Carson'un kalp krizi geçirip öldügünü söyledi . Aile hemen kostu. Bu sirada tabutun içinde yatan bayan Carson birden doğruluverdi. Ama kızı o anda kalp krizi geçirip öldü. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de Çorum'da buna benzer bir şaka yapılmıştı. Şakazedelerden biri az kalsın aklını kaybediyordu... Koladaki çivi... New Hempshere eyaletinde on yaşındaki bir çocuk, kolasını çiviyle açmaya çalışırken yaşamını yitirdi. Kolanın içindeki gaz basıncıyla fırlayan çivi, çocuğun boğazına saplandı ve çocuk yaşamını yitirdi. Öleceği varmış ABD'de bir genç, girdiği bunalım sonucu 21 Mart 1994 tarihinde, bir gökdelenin onuncu katından atlayarak yaşamına son verme girişiminde bulundu. Aynı binanın dokuzuncu katında, gencin, birbiriyle sürekli kavga eden anne ve babası oturuyordu. sekizinci katta ise, gökdelen güvenlik örgütünce kurulu çelik bir koruyucu ağ vardı. Gencin intihara kalkıştığı sırada, dokuzuncu katta anne ve babası yine kavga ediyordu. Eşine iyice sinirlenen baba, elindeki av tüfeğinin tetiğine bastı. Anne kendini yere atarak yaşamını kurtardı, ancak tüfekten saçmalar, o sırada dokuzuncu katın hizasından düşmekte olan gencin başına isabet etti... Sokağa tükürmeyin ABD'nin Alabama eyaletinde 25 yaşındaki bir asker, tükürme alışkanlığının kurbanı oldu. Pencerenin kenarına oturarak, tükürüğünü büyük bir tencere biçimindeki sokak lambasına isabet ettirmeye çalışan asker, dengesini kaybedip 11'inci kattan düştü... İkizini öldürdü... Marco ve Roberto de Solisa adlı iki kardeş, birbirleriyle pek iyi geçinemiyorlardı. Roberto'nun sık sık kendisiyle alay etmesine dayanamayan Marko, kardeşini, kafasına sıktığı tek kurşunla öldürdü. Buraya dek her şey normal sayılabilir. Ancak anormal olan, Marko ile Roberto'nun yapışık ikiz olması ve aynı dolaşım sistemini paylaşması. Roberto'nun ölümünden 5 dakika sonra, kan dolaşımının durması sonucu Marko da yaşamını yitirdi. Böylece işlediği cinayet, intihara dönüşmüş oldu... Kitaplık yüzünden ölüm Mariesa Weber iki hafta ailesinden haber alamadı.Onları yatak odasında kitaplığın altında ölü buldu... Koyun yüzünden ölüm 1999 da 67 yaşındaki Betty Stobbs İngilterede motorunun arkasına bir koyun aldı.Fakat koyun çok açtı. Sahibin arkasında karnını doyurmak isterken dengeleri bozuldu ve 100 metreden düşerek öldüler... Büyük şemsiye yüzünden ölüm 1991 yılında artist Christo ve Jeanne-Claude bir instalasyonlarında binlerce büyük şemsiye kullandılar. Bu şemsiyeler sarı ve mavi renklerdeydi.Bu büyük şemsiyeler 6 metre yükseklğinde ve 8.7 metre genişliğindeydi.İki ay hazırlıktan sonra instalasyon sergilenmeye başlandı.Sergiyi gezen yaşlı bayan ,çıkan bir rüzgar yüzünden üstüne düşen şemsiyenin altında kalarak öldü... Cankurtaranın canından oldu 1983 de Cankurtaranlar partisi kutlamalarında sezonun ilk boğulması yaşanmış.Parti sona erdiğinde 31 yaşındaki Jerome Moody rekreasyon bölümünün havuzunda ölü bulundu.Acıdırki cankurtaranlar cankurtaranı kurtaramadılar... Helikopter pervanesiyle ölüm Aktör Vic Morrow Alacakaranlık kuşağı dizisinin çekimleri sırasında sette öldü.Bir helikopter patlama sahnesinde fırlayan pervane aktörün kafasını kopartarak ölümüne neden oldu.Suç dosyası.İki çocuk aktör de bu sebepden öldüler.Bu olaylardan sonra Amerika'da film setlerindeki güvenlik şartları ve kanunlar çok ağır koşullar getirilerek yenilendi... Timsah avcısının ölümü 2006 da Avustralyalı vahşiyaşam uzmanı ve TV programcısı Steve 'Timsah avcısı' Irwin kalbine saplanan bir vatoz balığı iğnesi sonucu öldü... Mayınla futbol Kamboçya'da iki asker, patlamamış mayınla futbol oynamaya kalkınca yaşamlarını kaybettiler. Olayı ilginç kılan bir başka nokta, parçalanarak can veren iki askerin, Kamboçya ordusunun en iyi mayın uzmanları olmalarıydı... Robotla gelen ölüm Robert Williams bir robot tarafından öldürülen ilk kişidir.1979 da Williams Ford Motor da depoda malzeme katlarına tırmanırken birden bire robotun çalışmasıyla hızlıca kafasına çarpması sonucu öldü. İkinci ölüm 1981 de Kawasaki de gerçekleşti Kenji Urada 37 yaşında bir mühendisti. Çalışırken kırılan robotun kolu aniden dönerek Urada'ya çarptı ve ölümüne neden oldu... Talk show sırasında ölüm Jerome Irving Rodale sağlıklı yiyecek konusunda bir uzmandı. Organik tarımda bir öncüydü. Organik tarım ve Bahçecilik konusunda bir dergi ve gazete çıkarıyordu.Büyük bir övünçle en az 100 yaşına yaşayacağını söylerdi. Rodale 1971 de Dick Cavett show da bir röportaj sırasında kalp krizi geçirip öldü. Show sırasında uyuduğunu sanan sunucu hatta şaka yaparak sıkıldınızmı diye sormuştu. Öldüğünde 72 yaşındaydı. Bu röportaj hiç yayınlanmadı... TV'de ölüm Christine Chubbuck televizyonda intihar eden ilk ve tek haber spikeridir.1974 de TV programının başlamasından 8 dakika sonra sunucu deprasyona girip şunları söyler. 'Kanalın 40 yılında polisin son haberlerini, son kanlı cinayetleri ve renkli yaşamları aktardık. Şimdi bir tanesini daha göreceksiniz.' dedikten sonra tabancasını çıkartıp başına dayayıp kendisini vurarak öldü... Beyzboldan ölüm Hindistanlı beyzbol oyuncusu Ray Chapman bir beyzbol maçında atış sırasında öldü. 1920 de oynanan bir maçta kafasına beyzbol topu gelmesi yüzünden öldü... Paraşütten ölüm 1911 de Fransız terzi Franz Reichelt son icadı olan 'Palto-Paraşüt'ü test etmeye karar verdi. Kendi yaptığı paraşütle Eyfel kulesinden atladı. Aslında çok süpriz bir ölüm denemez. Bu tarihsel atlayışın video çekimleride bulunuyor... Hipotermi'den ölüm 1998'de bir Fransız oldukça karmaşık bi intihar girişiminde bulundu. Bir deniz kıyısında yüksek bir yamacın tepesine çıkıp boynuna bir ip bağladı, ipi de büyük bir kayaya bağladı. Sonra zehir içti ve kendini ateşe verdi. Uçurumdan atlarken de tabancayla kafasına ateş etti! Ama devamı daha ilginç. Çünkü kurşun onu ıskalayıp ipi kesti, böylece adam suya düştügünde asılı kalmadı. Soguk su yanan elbiselerini söndürmekle kalmadı aynı zamanda onu şoka sokarak yuttugu zehri kusmasını sagladı. Sudan bi balıkçı tarafından çıkarılıp hastaneye götürülen adam orada hipotermi (vücut ısısının aşırı düşmesi)den dolayı öldü... Meslek ölümü Allan Pinkerton (1819-1884) meşhur Pinkerton detektif ajansını yaratan kişiydi.Suç tahlil teknikleri konusunda çok önemli çalışmaları vardı.Böyle bir araştırma sırasında kaptığı enfeksiyon yüzünden yürürken öldü... Jüriye sunum sırasında ölüm Sivil savaştan sonra politikacı Clement Vallandigham çok başarılı bir avukat olarak tanınmıştı.1871 Thomas McGehan 'in mahkemede savunmasını yaparken juriye tabancanın pozisyonunu göstermek isterken kaza ile kendisini vurdu.Teorisi doğruydu ve müvekkili suçsuzdu ama bunu ispatlamak için yaptığı gösteride yaşamını yitirdi...