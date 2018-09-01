Tarihte bugün neler oldu? (1 Eylül 2018)

Rocky Marciano doğdu. 1952-56 arasında Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu ünvanını elinde tutan İtalyan kökenli ABDli boksör. Son maçında Jersy Jo Walcott'u 13. raundda nakvtla yendikten sonra boksu bırakan Marciano yaptığı 49 karşılaşmada hiç yenilmemiş ve bunların 43'ünü nakavtla kazanmıştı.