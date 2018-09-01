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neler oldu? (1 Eylül 2018)

neler oldu?

İşte 1 Eylül tarihinde olan olaylar...

Giriş Tarihi: 01.09.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 12:48
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neler oldu? (1 Eylül 2018)
Tarihte bugün neler oldu? (1 Eylül 2018)
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neler oldu? (1 Eylül 2018)
Tarihte bugün neler oldu? (1 Eylül 2018)

Galatasaray Lisesi, devlet adamı yetiştirilmesi amacıyla Sultan II. Bayezid tarafından kuruldu. Okulda 1868'de Fransızca eğitime geçildi.

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neler oldu? (1 Eylül 2018)
Tarihte bugün neler oldu? (1 Eylül 2018)

5 yaşında tahta geçen, 72 yıl Fransa'yı yöneten, Fransızların ''Güneş Kral''ı XIV. Louis öldü.

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neler oldu? (1 Eylül 2018)
Tarihte bugün neler oldu? (1 Eylül 2018)

"Tarzan"ın yaratıcısı Amerikan romancı Edgar Rice Burroughs doğdu.

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neler oldu? (1 Eylül 2018)
Tarihte bugün neler oldu? (1 Eylül 2018)

Fransızlar, başkenti Beyrut olan Lübnan devletini kurdu.

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neler oldu? (1 Eylül 2018)
Tarihte bugün neler oldu? (1 Eylül 2018)

Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın kazanılması üzerine emrini verdi: ''Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. İleri''

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neler oldu? (1 Eylül 2018)
Tarihte bugün neler oldu? (1 Eylül 2018)

Rocky Marciano doğdu. 1952-56 arasında Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu ünvanını elinde tutan İtalyan kökenli ABDli boksör. Son maçında Jersy Jo Walcott'u 13. raundda nakvtla yendikten sonra boksu bırakan Marciano yaptığı 49 karşılaşmada hiç yenilmemiş ve bunların 43'ünü nakavtla kazanmıştı.

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