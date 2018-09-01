Tarihte bugün neler oldu? (1 Eylül 2018)

Tarihte bugün neler oldu? İşte 1 Eylül tarihinde olan olaylar... Galatasaray Lisesi, devlet adamı yetiştirilmesi amacıyla Sultan II. Bayezid tarafından kuruldu. Okulda 1868'de Fransızca eğitime geçildi. 5 yaşında tahta geçen, 72 yıl Fransa'yı yöneten, Fransızların ''Güneş Kral''ı XIV. Louis öldü. 'Tarzan'ın yaratıcısı Amerikan romancı Edgar Rice Burroughs doğdu. Fransızlar, başkenti Beyrut olan Lübnan devletini kurdu. Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın kazanılması üzerine emrini verdi: ''Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. İleri'' Rocky Marciano doğdu. 1952-56 arasında Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu ünvanını elinde tutan İtalyan kökenli ABDli boksör. Son maçında Jersy Jo Walcott'u 13. raundda nakvtla yendikten sonra boksu bırakan Marciano yaptığı 49 karşılaşmada hiç yenilmemiş ve bunların 43'ünü nakavtla kazanmıştı.