Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! Tarım Kredi’de 23-30 Haziran indirimleri: zeytin yağı, sucuk, yoğurt

Tarım Kredi Market'in 23-29 Haziran tarihli yeni aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Gıda, temizlik, ev ve günlük ihtiyaç ürünlerinde yer alan indirimler tüketicilerin ilgisini çekiyor. Uygun fiyat fırsatlarını takip eden vatandaşlar, haftanın kampanya ürünlerini araştırmaya devam ediyor. İşte öne çıkan detaylar...