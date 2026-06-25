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Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:11

Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! Tarım Kredi'de 23-30 Haziran indirimleri: zeytin yağı, sucuk, yoğurt

23-29 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olan Tarım Kredi Market kampanyası, indirimli ürünleriyle tüketicilerin dikkatini çekiyor. Haftanın fırsatları arasında gıda, temizlik, kişisel bakım ve mutfak ürünleri başta olmak üzere birçok kategoride avantajlı fiyatlar yer alıyor. İşte Tarım Kredi aktüel güncel indirim kataloğunda öne çıkan ürünler...

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Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! Tarım Kredi’de 23-30 Haziran indirimleri: zeytin yağı, sucuk, yoğurt

Tarım Kredi Market'in 23-29 Haziran tarihli yeni aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Gıda, temizlik, ev ve günlük ihtiyaç ürünlerinde yer alan indirimler tüketicilerin ilgisini çekiyor. Uygun fiyat fırsatlarını takip eden vatandaşlar, haftanın kampanya ürünlerini araştırmaya devam ediyor. İşte öne çıkan detaylar...

Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! Tarım Kredi’de 23-30 Haziran indirimleri: zeytin yağı, sucuk, yoğurt

TARIM KREDİ AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Şekersiz Kola (2,5 L): 53,50 ₺

Dibek Türk Kahvesi (200 g): 59,50 ₺

Meyve Suyu Çeşitleri (1 L): 59,90 ₺

Su Bardağı (6'lı, 200 cc): 79,90 ₺

Tuvalet Kağıdı Natural (3 Katlı, 48'li): 369,00 ₺

Bulaşık Deterjanı Sıvı (750 ml): 45,

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Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! Tarım Kredi’de 23-30 Haziran indirimleri: zeytin yağı, sucuk, yoğurt

TARIM KREDİ AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Aşurelik Buğday (1 kg): 32,00 ₺

Ceviz İçi (150 g): 99,90 ₺

Kuru Fasulye (1 kg): 62,50 ₺

Nohut (1 kg): 54,50 ₺

Çekirdeksiz Kuru Üzüm (500 g): 99,50 ₺

Gün Kurusu Kayısı (200 g): 119,00 ₺

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Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! Tarım Kredi’de 23-30 Haziran indirimleri: zeytin yağı, sucuk, yoğurt

TARIM KREDİ AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Fermente Dana Kangal Sucuk (1 kg): 949,00 ₺

Riviera Zeytinyağı (2 L): 448,50 ₺

Tam Yağlı Yoğurt (3000 g): 182,90 ₺

Yeşil Mercimek (1 kg): 55,90 ₺

Donuk Soslu Dana Döner (200 g): 179,00 ₺

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (900 g): 389,00 ₺

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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