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Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! Tarım Kredi'de 23-30 Haziran indirimleri: zeytin yağı, sucuk, yoğurt
Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:11
Tarım Kredi aktüel indirimleri başladı! Tarım Kredi'de 23-30 Haziran indirimleri: zeytin yağı, sucuk, yoğurt
23-29 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olan Tarım Kredi Market kampanyası, indirimli ürünleriyle tüketicilerin dikkatini çekiyor. Haftanın fırsatları arasında gıda, temizlik, kişisel bakım ve mutfak ürünleri başta olmak üzere birçok kategoride avantajlı fiyatlar yer alıyor. İşte Tarım Kredi aktüel güncel indirim kataloğunda öne çıkan ürünler...