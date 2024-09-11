Tarım Kredi Aktüel Katalog 11-20 Eylül 2024: Tarım Kredi Market indirimlerinde neler, hangi ürünlerin fiyatı düştü?

Tarım Kredi Aktüel Katalog 11-20 Eylül 2024 alışverişe çıkılmadan önce kontrol ediliyor. Islak mendil, buzdolabı poşeti, şampuan, makarna, sucuk, zeytin, peynir ve bulaşık tableti gibi ürünlerde fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. Her ay yeni bir ürünün indirimde olduğu markette araştırmalar hız kazandı. İşte, Eylül ayı Tarım Kredi Market indirimleri...