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Giriş Tarihi: 11.09.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:27

Tarım Kredi Aktüel Katalog 11-20 Eylül 2024: Tarım Kredi Market indirimlerinde neler, hangi ürünlerin fiyatı düştü?

Tarım Kredi Kooperatif Market 11-20 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimleri alıcısı ile paylaştı. Pek çok yerli üretim ürünün düşük fiyatlarla yer aldığı markette Eylül ayına özel düşüşler gündemde. Tarım Kredi Aktüel Katalog PDF listesi üzerinden alışveriş listeleri çıkarılıyor. Peki; Tarım Kredi Market indirimlerinde neler, hangi ürünlerin fiyatı düştü?

Tarım Kredi Aktüel Katalog 11-20 Eylül 2024: Tarım Kredi Market indirimlerinde neler, hangi ürünlerin fiyatı düştü?

Tarım Kredi Aktüel Katalog 11-20 Eylül 2024 alışverişe çıkılmadan önce kontrol ediliyor. Islak mendil, buzdolabı poşeti, şampuan, makarna, sucuk, zeytin, peynir ve bulaşık tableti gibi ürünlerde fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. Her ay yeni bir ürünün indirimde olduğu markette araştırmalar hız kazandı. İşte, Eylül ayı Tarım Kredi Market indirimleri...

Tarım Kredi Aktüel Katalog 11-20 Eylül 2024: Tarım Kredi Market indirimlerinde neler, hangi ürünlerin fiyatı düştü?

11-20 EYLÜL TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ

Islak mendil, buzdolabı poşeti, şampuan, makarna, sucuk, zeytin, peynir ve bulaşık tableti gibi pek çok ürün indirimli fiyatı ile Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerinde..

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Tarım Kredi Aktüel Katalog 11-20 Eylül 2024: Tarım Kredi Market indirimlerinde neler, hangi ürünlerin fiyatı düştü?
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Tarım Kredi Aktüel Katalog 11-20 Eylül 2024: Tarım Kredi Market indirimlerinde neler, hangi ürünlerin fiyatı düştü?
Tarım Kredi Aktüel Katalog 11-20 Eylül 2024: Tarım Kredi Market indirimlerinde neler, hangi ürünlerin fiyatı düştü?
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