Giriş Tarihi: 11.09.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
15:27
Tarım Kredi Aktüel Katalog 11-20 Eylül 2024: Tarım Kredi Market indirimlerinde neler, hangi ürünlerin fiyatı düştü?
Tarım Kredi Kooperatif Market 11-20 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimleri alıcısı ile paylaştı. Pek çok yerli üretim ürünün düşük fiyatlarla yer aldığı markette Eylül ayına özel düşüşler gündemde. Tarım Kredi Aktüel Katalog PDF listesi üzerinden alışveriş listeleri çıkarılıyor. Peki; Tarım Kredi Market indirimlerinde neler, hangi ürünlerin fiyatı düştü?