TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL | 4 Mart’a kadar geçerli indirimler! Tarım Kredi’de bu hafta: Ayçiçek yağı, sucuk, makarna çeşitleri

Tarım Kredi Perşembe fırsatlarını duyurdu! Zincir markette bu Perşembe 4 L bulaşık deterjanı 93,90 TL olarak broşürde yerini aldı. Haftanın yeni fırsatları arasında 4 Mart'a kadar geçerli indirimler de kataogda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğunde yer alan ürünler ve fiyat listesi!