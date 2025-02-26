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TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL | 4 Mart'a kadar geçerli indirimler! Tarım Kredi'de bu hafta: Ayçiçek yağı, sucuk, makarna çeşitleri
Giriş Tarihi: 26.02.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
15:42
TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL | 4 Mart'a kadar geçerli indirimler! Tarım Kredi'de bu hafta: Ayçiçek yağı, sucuk, makarna çeşitleri
Tarım Kredi Kooperatif 4 Mart tarihine kadar geçerli indirimleri duyurdu. Ramazan ayı öncesinde birçok üründe indirime giden zincir markette haftanın fırsatları alışverişseverlerin listesinde yerini aldı. Tarım Kredi'de bu hafta ayçiçek yağı, sucuk, makarna çeşitleri, çay ve daha fazla ürün satışa sunuldu. İşte, 4 Mart'a kadar geçerli Tarım Kredi Kooperatif ürünler listesi!