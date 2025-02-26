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Haberler Yaşam TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL | 4 Mart'a kadar geçerli indirimler! Tarım Kredi'de bu hafta: Ayçiçek yağı, sucuk, makarna çeşitleri
Giriş Tarihi: 26.02.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 15:42

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL | 4 Mart'a kadar geçerli indirimler! Tarım Kredi'de bu hafta: Ayçiçek yağı, sucuk, makarna çeşitleri

Tarım Kredi Kooperatif 4 Mart tarihine kadar geçerli indirimleri duyurdu. Ramazan ayı öncesinde birçok üründe indirime giden zincir markette haftanın fırsatları alışverişseverlerin listesinde yerini aldı. Tarım Kredi'de bu hafta ayçiçek yağı, sucuk, makarna çeşitleri, çay ve daha fazla ürün satışa sunuldu. İşte, 4 Mart'a kadar geçerli Tarım Kredi Kooperatif ürünler listesi!

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL | 4 Mart’a kadar geçerli indirimler! Tarım Kredi’de bu hafta: Ayçiçek yağı, sucuk, makarna çeşitleri

Tarım Kredi Perşembe fırsatlarını duyurdu! Zincir markette bu Perşembe 4 L bulaşık deterjanı 93,90 TL olarak broşürde yerini aldı. Haftanın yeni fırsatları arasında 4 Mart'a kadar geçerli indirimler de kataogda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğunde yer alan ürünler ve fiyat listesi!

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL | 4 Mart’a kadar geçerli indirimler! Tarım Kredi’de bu hafta: Ayçiçek yağı, sucuk, makarna çeşitleri

TARIM KREDİ KOOPERATİF İNDİRİMLERİ!

BULAŞIK DETERJANI 93,90 TL

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TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL | 4 Mart’a kadar geçerli indirimler! Tarım Kredi’de bu hafta: Ayçiçek yağı, sucuk, makarna çeşitleri

TARIM KREDİ 21 ŞUBAT - 4 MART

Anadolu Ayçiçek Yağı 5L 299 TL

Toz Şeker 5KG 174 TL

Margarin 250 g 21,90 TL

Salam 50 g 18 TL

Taze Bütün Piliç Çeşitleri 69-79 TL

Ton Balığı 2x160 g 74,90 TL

Dana Kasap Sucuk 400 g 195 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL | 4 Mart’a kadar geçerli indirimler! Tarım Kredi’de bu hafta: Ayçiçek yağı, sucuk, makarna çeşitleri

TARIM KREDİ'DE BU HAFTA

Süzme Peynir 850 g 142,50 TL

Klasik Beyaz Peynir 900 g 285 TL

Tam Yağlı Kaşar Peyniri 400 g 124,90 TL

Tam Yağlı Kaşar Peyniri 700 g 204,90 TL

Siyah Zeytin 500 g 169 TL

Çay 1KG 134,50 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL | 4 Mart’a kadar geçerli indirimler! Tarım Kredi’de bu hafta: Ayçiçek yağı, sucuk, makarna çeşitleri

Tuvalet Kağıdı 40'lı 229 TL

Kağıt Havlu 16'lı 149,90 TL

Toz Deterjan 4KG 179,90 TL

Dev Kağıt Havlu 31,90 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 3L 148,50 TL

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