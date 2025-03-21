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Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler?
Giriş Tarihi: 21.03.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:50

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı yapacağını açıkladı. Bu alımlar kapsamında 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilecek. Bakan İbrahim Yumaklı, alım süreciyle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Peki; Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler? İşte, detaylar.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bakanlık bünyesinde 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilmek üzere 8500 personel alımı yapılacak. Alım ile ilgili açıklama Bakan İbrahim Yumaklı'dan geldi. Peki; Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler?

BAKAN YUMAKLI PERSONEL ALIMINI DUYURDU!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Yumaklı, 8 bin 500 personel alımı için başvuruların ne zaman başlayacağını açıklamadı. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler?