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Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler?
Giriş Tarihi: 21.03.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
13:50
Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı yapacağını açıkladı. Bu alımlar kapsamında 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilecek. Bakan İbrahim Yumaklı, alım süreciyle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Peki; Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler? İşte, detaylar.