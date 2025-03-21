Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bakanlık bünyesinde 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilmek üzere 8500 personel alımı yapılacak. Alım ile ilgili açıklama Bakan İbrahim Yumaklı'dan geldi. Peki; Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler?