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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
11:17
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli alanlarda istihdam sağlamak amacıyla toplamda 8.500 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar arasında 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis bulunuyor. Yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı etkili bir mücadele sağlamak amacıyla yapılacak olan bu alımlar, ülke genelindeki yangın öncesi ve sonrası hizmetlere katkı sağlayacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru koşulları neler?