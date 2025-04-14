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Haberler Yaşam TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 11:17

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli alanlarda istihdam sağlamak amacıyla toplamda 8.500 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar arasında 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis bulunuyor. Yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı etkili bir mücadele sağlamak amacıyla yapılacak olan bu alımlar, ülke genelindeki yangın öncesi ve sonrası hizmetlere katkı sağlayacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru koşulları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesinde görevlendirilecek 8.500 yeni personel için alım yapacak. Bakan İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan bu alımlar, özellikle orman yangınlarıyla mücadele ve destek hizmetleri alanlarında önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Adaylar, başvuru tarihleri ve şartlarla ilgili araştırmalarına başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurular ne zaman, koşulları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru şartları neler?

BAKAN YUMAKLI 'DAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda yapılacağını ve alınan kişilerin ekiplere katılacağını belirtti.

Henüz alımların başvuruları başlamadı fakat Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI: Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NETLEŞTİ Mİ?

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

2. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

3. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.