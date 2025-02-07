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Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada en güvenilir şehirleri açıkladı: İşte sahtecilik yapmayan 18 il!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:30

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada en güvenilir şehirleri açıkladı: İşte sahtecilik yapmayan 18 il!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda teröristlerine göz açtırmadı. Yapılan denetimlerle "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi tek tek açıklandı. Bakanlığın ekim ayından beri yayımladığı listeye 81 ilin 63'ünde hile yapan markalar tek tek ifşa edilirken vatandaşlar da uyarıldı. Bakanlık, gıdada sahtekarlık yapmayan 18 ili de şöyle sıraladı…

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada en güvenilir şehirleri açıkladı: İşte sahtecilik yapmayan 18 il!

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığını tehlikeye atan gıda sahtekarlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda tüketicilerin sağlığını tehdit eden birçok gıda ürününde taklit ve tağşiş olayına rastlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada en güvenilir şehirleri açıkladı: İşte sahtecilik yapmayan 18 il!

Yapılan denetimlerle "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi açıklandı. Yayınlanan listede, bal, peynir, yağ, baharat, baklava, şarküteri ve hamur işleri gibi temel gıda maddelerini üreten firmalar yer aldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada en güvenilir şehirleri açıkladı: İşte sahtecilik yapmayan 18 il!

81 İLİN 63'ÜNDE HİLE YAPAN MARKALARA RASTLANDI

Türkiye genelinde 81 ilde yapılan denetimlerde 63 ilden toplamda 90 firma, sağlığa zararlı maddeler içeren ürünler nedeniyle kırmızı listeye alındı. Ayrıca, taklit veya tağşiş yaparak tüketiciyi aldatan bine yakın firma da turuncu listede yerini aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada en güvenilir şehirleri açıkladı: İşte sahtecilik yapmayan 18 il!

EN ÇOK HİLE BU ÜRÜNLERDE YAPILIYOR

En çok hile yapılan ürünler arasında zeytinyağı, et ve et ürünleri, lahmacun, börek, peynir, baharat, süt ve süt ürünleri yer aldı. Hilekarlar zeytinyağına tohum yağı karıştırırken, dana diye vatandaşa at ve eşek eti yedirdi. Ayrıca et ürünlerine tavuk eti karıştırılırken, peynirlerde yağ oranlarının düşürüldü. Baharatlarda gıda boyası gibi hileler yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada en güvenilir şehirleri açıkladı: İşte sahtecilik yapmayan 18 il!

GIDADA SAHTECİLİK YAPMAYAN İLLER TEK TEK AÇIKLANDI…

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yapılan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucu hiçbir firmanın hile yapmadığı 18 il şöyle sıralandı:

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