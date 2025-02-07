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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada en güvenilir şehirleri açıkladı: İşte sahtecilik yapmayan 18 il!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
16:30
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada en güvenilir şehirleri açıkladı: İşte sahtecilik yapmayan 18 il!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda teröristlerine göz açtırmadı. Yapılan denetimlerle "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi tek tek açıklandı. Bakanlığın ekim ayından beri yayımladığı listeye 81 ilin 63'ünde hile yapan markalar tek tek ifşa edilirken vatandaşlar da uyarıldı. Bakanlık, gıdada sahtekarlık yapmayan 18 ili de şöyle sıraladı…