Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada en güvenilir şehirleri açıkladı: İşte sahtecilik yapmayan 18 il!

EN ÇOK HİLE BU ÜRÜNLERDE YAPILIYOR

En çok hile yapılan ürünler arasında zeytinyağı, et ve et ürünleri, lahmacun, börek, peynir, baharat, süt ve süt ürünleri yer aldı. Hilekarlar zeytinyağına tohum yağı karıştırırken, dana diye vatandaşa at ve eşek eti yedirdi. Ayrıca et ürünlerine tavuk eti karıştırılırken, peynirlerde yağ oranlarının düşürüldü. Baharatlarda gıda boyası gibi hileler yapıldı.