SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve şartları: 1200 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih başvuru ekranı

Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı başvuruları 16 Aralık tarihinde başladı. Adaylar KPSS-2022/13 tercih kılavuzu kapsamında başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, şartları ve tarihleri ÖSYM ile sorgulanıyor. Öte yandan branş ve kontenjan dağılımı da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Tercih başvuruları ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılıyor. İşte, 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru ekranı ile son başvuru günü!