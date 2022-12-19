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Haberler Yaşam SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve şartları: 1200 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 11:51

SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve şartları: 1200 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih başvuru ekranı

Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı başvuruları 16 Aralık tarihinde başladı. Adaylar KPSS-2022/13 tercih kılavuzu kapsamında başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, şartları ve tarihleri ÖSYM ile sorgulanıyor. Öte yandan branş ve kontenjan dağılımı da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Tercih başvuruları ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılıyor. İşte, 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru ekranı ile son başvuru günü!

SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve şartları: 1200 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih başvuru ekranı

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ÖSYM ile ziyaret ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar son başvuru gününe kadar başvurularını tamamlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihi nasıl yapılır, ne zaman bitiyor gibi sorular yanıt arıyor. Lisans, önlisans ve ortaöğretim için açılan KPSS 2022/13 tercih kılavuzu bünyesinde yapılacak 1200 sözleşmeli personel için branş ve kadrolar da açıklandı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022…

SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve şartları: 1200 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih başvuru ekranı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1200 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2022 yılında çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Sosyal medya hesabından alıma ilişkin duyuru yayımlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 Sözleşmeli Personel alımı yapacağız.Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler nasip etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında ad güçlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve şartları: 1200 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih başvuru ekranı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı tercih tarihleri belli oldu.

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan duyurudya göre, adaylar tercihlerini 16 - 20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecek.

Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Başvuru şartları ise başvurulan alana göre değişiklik göstermekte olup kılavuzda yer almaktadır.

SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve şartları: 1200 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih başvuru ekranı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR'ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır

SON GÜNLER! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve şartları: 1200 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih başvuru ekranı

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

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