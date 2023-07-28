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Haberler Yaşam Tarsus’tan sonra Bolu’da da gizemli kazı: 15 madenci durmadan çalışıyor! Ne arandığı merak konusu!
Giriş Tarihi: 28.07.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 14:43

Tarsus’tan sonra Bolu’da da gizemli kazı: 15 madenci durmadan çalışıyor! Ne arandığı merak konusu!

Tarsus'taki gizemli kazının bir benzeri Bolu'da da yaşandı. Mudanya'daki bir köyde yaşlı bir çifte ait olan arazide kazı çalışması başlatıldı. Çalışmaları Zonguldak'tan getirilen madencilerin yaptığı ortaya çıktı. İşte esrarengiz olayın detayları

Tarsus’tan sonra Bolu’da da gizemli kazı: 15 madenci durmadan çalışıyor! Ne arandığı merak konusu!

Bolu'da ilginç bir olay yaşandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma gerekçesiyle Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

Tarsus’tan sonra Bolu’da da gizemli kazı: 15 madenci durmadan çalışıyor! Ne arandığı merak konusu!

Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından mayıs ayında Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi bölgeye getirildi. Madenciler, alanda yer altına inerek kazıya başladı.

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Tarsus’tan sonra Bolu’da da gizemli kazı: 15 madenci durmadan çalışıyor! Ne arandığı merak konusu!

Havalandırma ve jeneratör sistemleri kuran madenciler, 2 aylık süreçte, yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda yoğun güvenlik önlemi aldı.

Tarsus’tan sonra Bolu’da da gizemli kazı: 15 madenci durmadan çalışıyor! Ne arandığı merak konusu!

Havalandırma ve jeneratör sistemleri kuran madenciler, 2 aylık süreçte, yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda yoğun güvenlik önlemi aldı.

Tarsus’tan sonra Bolu’da da gizemli kazı: 15 madenci durmadan çalışıyor! Ne arandığı merak konusu!

Maden işçileri ile diğer işçilerin, çalışmalar sırasında görüntü almaması için her gün kazı öncesi telefonlarının toplandığı öne sürüldü. Kazı çalışmalarında Bolu İl Kültür Turizm ve Müze Müdürlüğü ekiplerinin ise yer almadığı öğrenildi. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresinin onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izlendiği bildirildi.

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