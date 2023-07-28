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Tarsus’tan sonra Bolu’da da gizemli kazı: 15 madenci durmadan çalışıyor! Ne arandığı merak konusu!
Giriş Tarihi: 28.07.2023 14:43
Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
14:43
Tarsus’tan sonra Bolu’da da gizemli kazı: 15 madenci durmadan çalışıyor! Ne arandığı merak konusu!
Tarsus'taki gizemli kazının bir benzeri Bolu'da da yaşandı. Mudanya'daki bir köyde yaşlı bir çifte ait olan arazide kazı çalışması başlatıldı. Çalışmaları Zonguldak'tan getirilen madencilerin yaptığı ortaya çıktı. İşte esrarengiz olayın detayları