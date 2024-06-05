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TAŞ KAĞIT MAKAS SEZON FİNALİ İZLE | ‘Büyük duruşma gerçekleşiyor’ Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölümü izle
Giriş Tarihi: 05.06.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
20:33
TAŞ KAĞIT MAKAS SEZON FİNALİ İZLE | ‘Büyük duruşma gerçekleşiyor’ Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölümü izle
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas 14. bölümü için ekran başında yerler alındı. Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı yapım bir baba-oğul ve adalet hikayesi anlatılan dizi için "Taş Kağıt Makas izle" araştırması sürüyor. Yeni yapım her hafta Çarşamba günleri ekranlara geliyor. Umut'a kurulan komployla birlikte Emirkıranlar önemli bir koz elde ederler. Bünyamin Emirkıran da hapse girince, iki tarafta durumlar eşitlenir. Peki sezon finalinde neler olacak? İşte Taş Kağıt Makas izle ekranı Taş Kağıt Makas 14. Bölüm canlı izle