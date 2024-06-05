Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TAŞ KAĞIT MAKAS SEZON FİNALİ İZLE | ‘Büyük duruşma gerçekleşiyor’ Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölümü izle
Giriş Tarihi: 05.06.2024 20:33 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 20:33

TAŞ KAĞIT MAKAS SEZON FİNALİ İZLE | ‘Büyük duruşma gerçekleşiyor’ Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölümü izle

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas 14. bölümü için ekran başında yerler alındı. Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı yapım bir baba-oğul ve adalet hikayesi anlatılan dizi için "Taş Kağıt Makas izle" araştırması sürüyor. Yeni yapım her hafta Çarşamba günleri ekranlara geliyor. Umut'a kurulan komployla birlikte Emirkıranlar önemli bir koz elde ederler. Bünyamin Emirkıran da hapse girince, iki tarafta durumlar eşitlenir. Peki sezon finalinde neler olacak? İşte Taş Kağıt Makas izle ekranı Taş Kağıt Makas 14. Bölüm canlı izle

TAŞ KAĞIT MAKAS SEZON FİNALİ İZLE | ‘Büyük duruşma gerçekleşiyor’ Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölümü izle

Taş Kağıt Makas 14. bölüm için son bölüm izle araştırmaları devam ediyor. Umut ve Rıza'nın hikayesine odaklanacak yapımda hipertimezi hastalığına da değinilecek. Sezon finalinde büyük duruşma yaklaşırken iki taraf için hesaplaşmalar başlar. Sonunda kim kazanır? Büşra Korkmaz cinayetinin faili Fecir mi? Adaleti sağlamak için mahkumluğu bile göze alan Umut mu? İşte Taş Kağıt Makas 14. bölüm canlı izle

TAŞ KAĞIT MAKAS SEZON FİNALİ İZLE | ‘Büyük duruşma gerçekleşiyor’ Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölümü izle

TAŞ KAĞIT MAKAS SEZON FİNALİ CANLI İZLE

Taş Kağıt Makas sezon finalini aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TAŞ KAĞIT MAKAS SEZON FİNALİ İZLE | ‘Büyük duruşma gerçekleşiyor’ Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölümü izle

TAŞ KAĞIT MAKAS SEZON FİNALİ ÖZETİ

Umut'a kurulan komployla birlikte Emirkıranlar önemli bir koz elde ederler. Bünyamin Emirkıran da hapse girince, iki tarafta durumlar eşitlenir.

TAŞ KAĞIT MAKAS SEZON FİNALİ İZLE | ‘Büyük duruşma gerçekleşiyor’ Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölümü izle

Umut, Harun ve Alev tarafı; komplonun içinden çıkabilmek için beraber hareket ederler. Fakat karşı tarafın hamleleri gittikçe acımasız bir hal almaya başlar. Her şey, son duruşmada çözülecektir. Emirkıranlar'ın ve kirli yapının deşifre edileceği o büyük duruşma… Duruşmaya hazırlanan Harun ve Umut, önemli bir teklif alırlar.

TAŞ KAĞIT MAKAS SEZON FİNALİ İZLE | ‘Büyük duruşma gerçekleşiyor’ Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölümü izle

Büyük duruşma yaklaşırken iki taraf için hesaplaşmalar başlar. Sonunda kim kazanır? Büşra Korkmaz cinayetinin faili Fecir mi? Adaleti sağlamak için mahkumluğu bile göze alan Umut mu?

SON DAKİKA