TAŞ KAĞIT MAKAS SEZON FİNALİ İZLE | ‘Büyük duruşma gerçekleşiyor’ Kanal D ile Taş Kağıt Makas yeni bölümü izle

Taş Kağıt Makas 14. bölüm için son bölüm izle araştırmaları devam ediyor. Umut ve Rıza'nın hikayesine odaklanacak yapımda hipertimezi hastalığına da değinilecek. Sezon finalinde büyük duruşma yaklaşırken iki taraf için hesaplaşmalar başlar. Sonunda kim kazanır? Büşra Korkmaz cinayetinin faili Fecir mi? Adaleti sağlamak için mahkumluğu bile göze alan Umut mu? İşte Taş Kağıt Makas 14. bölüm canlı izle