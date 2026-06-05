Taşacak Bu Deniz 31. bölüm izle! TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz sezon finalinde neler olacak?

Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.