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Haberler Yaşam Taşerona kadro son dakika 13 Mart 2023 gelişmeleri: Taşeron ve geçici işçiye düzenleme! Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 09:13

Taşerona kadro son dakika 13 Mart 2023 gelişmeleri: Taşeron ve geçici işçiye düzenleme! Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

Taşeron işçilere kadro düzenlemesi için geri sayım başladı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremin ardından Meclis çalışmalarına ara verilmişti. Geçtiğimiz günlerde TBMM yeniden mesaiye başladı. Çalışmaların başlamasıyla birlikte taşerona kadro son dakika gelişmeleri de gündemdeki yerini aldı. Geçici işçilerin kadro almasıyla birlikte sıra 90 bin taşeronda olacak. Peki, taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler, son durum ne? İşte, taşerona kadro son dakika 2023 haberleri…

Taşerona kadro son dakika 13 Mart 2023 gelişmeleri: Taşeron ve geçici işçiye düzenleme! Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

Taşerona kadro son durum takip edilmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların ardından kadro alacak taşeron işçi için son adımlar atılıyor. Bakan Bilgin, yaptığı son açıklamada listenin başında geçici işçilerin olduğunu aktardı. Ardından 90 bin taşeron çalışan kadroya geçecek. Peki, taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler? İşte, taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri…

Taşerona kadro son dakika 13 Mart 2023 gelişmeleri: Taşeron ve geçici işçiye düzenleme! Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM

90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi ardından sırada taşerona kadro olacak.

Konuya dair Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi:

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Taşerona kadro son dakika 13 Mart 2023 gelişmeleri: Taşeron ve geçici işçiye düzenleme! Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı.

Taşerona kadro son dakika 13 Mart 2023 gelişmeleri: Taşeron ve geçici işçiye düzenleme! Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Taşerona kadro son dakika 13 Mart 2023 gelişmeleri: Taşeron ve geçici işçiye düzenleme! Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

'TALEPLERİMİZİN TAMAMINA YAKINI HALLOLDU!'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı.Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

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