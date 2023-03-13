Taşerona kadro son dakika 13 Mart 2023 gelişmeleri: Taşeron ve geçici işçiye düzenleme! Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

Taşeron işçilere kadro düzenlemesi için geri sayım başladı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremin ardından Meclis çalışmalarına ara verilmişti. Geçtiğimiz günlerde TBMM yeniden mesaiye başladı. Çalışmaların başlamasıyla birlikte taşerona kadro son dakika gelişmeleri de gündemdeki yerini aldı. Geçici işçilerin kadro almasıyla birlikte sıra 90 bin taşeronda olacak. Peki, taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler, son durum ne? İşte, taşerona kadro son dakika 2023 haberleri…