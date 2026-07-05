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Giriş Tarihi: 05.07.2026 15:13

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

Dünya genelinde milyonlarca lezzet tutkununun oylarıyla belirlenen TasteAtlas "Dünyanın En İyi Donmuş Tatlıları" listesinde gurur verici bir tablo ortaya çıktı. İngiltere ikonik kaymaklı dondurması, İtalya meşhur gelatolarıyla gibi birçok ülkeden çeşit listeyi domine etti. Türkiye'nin gururu ise lezzeti ve benzersiz dokusuyla ilk sıralarda yer aldı. İşte mutlaka denenmesi gereken en iyi 20 dondurulmuş tatlı...

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TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında içimizi ferahlatacak, kış aylarında ise tatlı krizlerimizin kurtarıcısı olacak en lezzetli kaçamak şüphesiz dondurmalar ve donmuş tatlılar. Dünya genelindeki geleneksel lezzetleri ve kullanıcı oylarını derleyen gastronomi platformu TasteAtlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi Donmuş Tatlıları" listesini yayınladı. İtalya'dan Peru'ya, İngiltere'den Türkiye'ye uzanan bu lezzet haritasında, geleneksel Türk dondurması da kendine üst sıralarda yer buldu.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

20. SORBETES (FİLİPİNLER / 4.1 PUAN)

Yerel halkın sokaklarda satılması nedeniyle esprili bir şekilde "kirli dondurma" dediği; mango, peynir ve mor yer elması (ube) gibi egzotik aromalarla yapılan ve genellikle ekmek arası sandviç olarak tüketilen Filipinler dondurması.

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TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

19. GELATO ALLO ZABAİONE (İTALYA / 4.1 PUAN)

Yumurta sarısı ve şekerin çırpılmasıyla hazırlanan İtalyanların ünlü köpüksü kremasının Marsala veya Vin Santo gibi tatlı şaraplarla zenginleştirilerek gelatoya dönüştürülmüş hali.

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TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

18. STRACCİATELLA (BERGAMO, İTALYA / 4.1 PUAN)

Sütlü ve kremalı dondurmanın içine, çırpılan çikolata parçalarının kırılmasıyla yapılan; ismini meşhur İtalyan yumurta çorbasından alan çıtır çikolatalı klasik.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

17. GELATO AL CİOCCOLATO (İTALYA / 4.1 PUAN)

İlk tarifi 1692 yılında Napoli'de yayınlanan, kakao tozu ve çikolatanın düşük hızda çırpılmasıyla elde edilen geleneksel, kadifemsi çikolatalı gelato.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

16. AFFOGATO AL CAFFÈ (İTALYA / 4.2 PUAN)

Sıcak espresso kahvesinin, bir top vanilyalı gelatonun üzerine dökülmesiyle hazırlanan, İtalyan yemeklerinin mükemmel kapanış tatlısı.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

15. BACİO GELATO (İTALYA / 4.2 PUAN)

Adı İtalyanca "Öpücük" anlamına gelen, meşhur Baci Perugina çikolatasından esinlenilmiş, parça fındıklı çikolatalı nefis bir gelato çeşidi.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

14. GELATO AL FİOR Dİ LATTE (İTALYA / 4.2 PUAN)

Sadece süt, krema ve şekerden üretilen; ek içeriklerle gölgelenmeyen temiz aromasıyla dondurma ustalarının ustalığını kanıtladığı en saf gelato çeşidi.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

13. GELATO AL CİOCCOLATO FONDENTE (İTALYA / 4.2 PUAN)

Yüksek kaliteli bitter çikolatanın süt ve kremayla buluştuğu, yoğun ve buruk çikolata tadıyla büyüleyen koyu renkli asil bir gelato.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

12. BROWNİE SUNDAE (4.2 PUAN)

Zengin, sıcak ve nemli çikolatalı brownie dilimlerinin üzerine eklenen dondurma topları, çikolata sosu, karamel ve krem şantiyle zenginleştirilen tam bir tatlı bombası.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

11. GRANİTA Dİ MANDORLA (SİCİLYA, İTALYA / 4.2 PUAN)

Badem ezmesi veya öğütülmüş bademlerin şeker ve suyla dondurulmasıyla yapılan, Sicilya'da sabahları yanında brioche ekmeğiyle kahvaltıda tüketilen ikonik bir buzlu tatlı.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

10. QUESO HELADO (AREQUİPA, PERU / 4.2 PUAN)

Adı "peynir dondurması" olsa da peynir içermeyen; süt, tarçın, karanfil ve hindistan ceviziyle yapılıp üzerine tarçın serpilerek sunulan tarihi bir manastır tatlısı.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

9. TARTUFO Dİ PİZZO (PİZZO, İTALYA / 4.2 PUAN)

Calabria bölgesinde elle şekillendirilen; dışı çikolata ve fındıklı gelato, içi akışkan bitter çikolata dolgulu ve kakao kaplı bir lezzet topu.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

8. GİANDUİA GELATO (PİEDMONT, İTALYA / 4.3 PUAN)

19. yüzyıldan beri süregelen fındık ve sütlü çikolata aşkının gelato halini almış, pürüzsüz ve parça fındıksız efsanevi versiyonu.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

7. KULFİ (DELHİ, HİNDİSTAN / 4.3 PUAN)

Babür İmparatorluğu dönemine dayanan, sütün saatlerce kaynatılarak karamelize edilmesiyle üretilen, safran, antep fıstığı ve gül suyuyla tatlandırılan konik şekilli yoğun Hint dondurması.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

6. GELATO ALLA NOCCİOLA (İTALYA / 4.3 PUAN)

Piemonte bölgesinin dünyaca ünlü fındıklarından elde edilen ezmeyle hazırlanan, buram buram fındık aromalı klasik bir İtalyan gelatosu.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

5. CREMOLADA (PERU / 4.3 PUAN)

Taze meyve püresi, şeker ve suyun dondurulup ardından tıraşlanmasıyla yapılan; smoothie ile karlı buz arası ferahlatıcı bir Güney Amerika lezzeti.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

4. FROZEN CUSTARD (WİSCONSİN, ABD / 4.3 PUAN)

Az hava ile çırpılarak yoğunlaştırılan, yumurta sarısı içeren kremsi bir lezzet. Dondurulmadan taze servis edildiği için yumuşak ama ağır kıvamıyla fark yaratıyor.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

3. KAHRAMANMARAŞ DONDURMASI (TÜRKİYE / 4.3 PUAN)

Eşsiz çiğnenebilir dokusu, erimeye karşı direnci, keçi sütü, şeker, mastik reçinesi ve salep aromasıyla kesme dondurmamız dünya üçüncüsü seçildi. Bölgede bıçak ve çatalla yenmesiyle biliniyor.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

2. GELATO AL PİSTACCHİO (İTALYA / 4.4 PUAN)

İtalyanların meşhur fıstıklı gelatosu. Süt, krema, yumurta ve şekerin antep fıstığı ezmesiyle birleştiği bu lezzetin en kalitelisi, Sicilya'nın Bronte kasabasında yetişen fıstıklarla yapılıyor.

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

1. KAYMAKLI İNGİLİZ DONDURMASI (CLOTTED CREAM ICE CREAM - İNGİLTERE / 4.5 PUAN):

Cornwall bölgesine özgü bu lezzet; yoğun ve kadifemsi kıvamını özel Cornish bütün sütü, yumurta ve clotted cream adı verilen yöresel kaymaktan alıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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