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TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!
Giriş Tarihi: 05.07.2026 15:13
TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!
Dünya genelinde milyonlarca lezzet tutkununun oylarıyla belirlenen TasteAtlas "Dünyanın En İyi Donmuş Tatlıları" listesinde gurur verici bir tablo ortaya çıktı. İngiltere ikonik kaymaklı dondurması, İtalya meşhur gelatolarıyla gibi birçok ülkeden çeşit listeyi domine etti. Türkiye'nin gururu ise lezzeti ve benzersiz dokusuyla ilk sıralarda yer aldı. İşte mutlaka denenmesi gereken en iyi 20 dondurulmuş tatlı...