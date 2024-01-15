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TasteAtlas listeyi paylaştı! İşte Türk mutfağının en popüler mezeleri
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
11:36
TasteAtlas listeyi paylaştı! İşte Türk mutfağının en popüler mezeleri
Yemek hakkında araştırma makalelerini bir araya getiren, dünyanın en kapsamlı gıda veritabanlarından biri olan TasteAtlas, Türk mutfağının en popüler mezelerini listeledi. Kullanıcı ve alanında uzman isimlerden alınan puanlarla hazırlanan listede ilk sıradaki meze dikkat herkesi şaşırttı. İşte TasteAtlas'a göre Türk mutfağının en popüler mezeleri...