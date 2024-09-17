Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
11:27
Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte vizesiz ülkeler listesi
Tatil planı yapacak Türk vatandaşları, vize işlemleriyle uğraşmamak doğrudan pasaport ya da kimlikleriyle gidebilecekleri ülkeleri araştırıyorlar. Dünya genelinde birçok ülke Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Peki Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkeye kimliğimizle ya da sadece pasaportla gidebiliriz. İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz o ülkeler...