Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte vizesiz ülkeler listesi

Tatil öncesi vize ile uğraşmak istemiyorsanız, dünya genelinde birçok ülkeye sadece pasaportunuz ve kimliğiniz ile gidebileceğinizi unutmayın. Yaklaşık 100'ün üzerinde ülke Türk vatandaşlarından vize talep etmiyor. Peki bu ülkeler hangileri? İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerin listesi...