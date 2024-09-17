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Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:27

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte vizesiz ülkeler listesi

Tatil planı yapacak Türk vatandaşları, vize işlemleriyle uğraşmamak doğrudan pasaport ya da kimlikleriyle gidebilecekleri ülkeleri araştırıyorlar. Dünya genelinde birçok ülke Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Peki Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkeye kimliğimizle ya da sadece pasaportla gidebiliriz. İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz o ülkeler...

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte vizesiz ülkeler listesi

Tatil öncesi vize ile uğraşmak istemiyorsanız, dünya genelinde birçok ülkeye sadece pasaportunuz ve kimliğiniz ile gidebileceğinizi unutmayın. Yaklaşık 100'ün üzerinde ülke Türk vatandaşlarından vize talep etmiyor. Peki bu ülkeler hangileri? İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerin listesi...

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte vizesiz ülkeler listesi

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte vizesiz ülkeler listesi

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte vizesiz ülkeler listesi

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte vizesiz ülkeler listesi

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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