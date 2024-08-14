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Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:35

TATİL YAPACAKLAR DİKKAT: Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz

Türk vatandaşları hem kış hem yaz tatili için yerli ve yurt dışı rotasyonlarını araştırıyor. Bu noktada vizesiz ülkeler yurtdışına çıkma kolaylığı nedeniyle tercih ediliyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşların, 100'ün üstünde ülkeye vizesiz girme hakkı bulunuyor. Bazılarına ise sadece kimlikle seyahat edilebiliyor. İşte tatil planı yapanlar için güncel vizesiz gidilebilecek ülkeler…

TATİL YAPACAKLAR DİKKAT: Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz

Türkiye'den 100'ün üstünde ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. Bazı ülkelere ise pasaport dahil olmadan kimlikle giriş yapılıyor. Yurtdışında tatil planları yapan vatandaşlar ise vizesiz gidilen ülkeler güncel listesini araştırıyor. İşte pasaport ve kimlikle seyahat edebileceğiniz vize istemeyen o ülkeler…

TATİL YAPACAKLAR DİKKAT: Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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TATİL YAPACAKLAR DİKKAT: Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

TATİL YAPACAKLAR DİKKAT: Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

TATİL YAPACAKLAR DİKKAT: Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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