TATİL YAPACAKLAR DİKKAT: Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz

Türkiye'den 100'ün üstünde ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. Bazı ülkelere ise pasaport dahil olmadan kimlikle giriş yapılıyor. Yurtdışında tatil planları yapan vatandaşlar ise vizesiz gidilen ülkeler güncel listesini araştırıyor. İşte pasaport ve kimlikle seyahat edebileceğiniz vize istemeyen o ülkeler…