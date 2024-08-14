Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
11:35
TATİL YAPACAKLAR DİKKAT: Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz
Türk vatandaşları hem kış hem yaz tatili için yerli ve yurt dışı rotasyonlarını araştırıyor. Bu noktada vizesiz ülkeler yurtdışına çıkma kolaylığı nedeniyle tercih ediliyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşların, 100'ün üstünde ülkeye vizesiz girme hakkı bulunuyor. Bazılarına ise sadece kimlikle seyahat edilebiliyor. İşte tatil planı yapanlar için güncel vizesiz gidilebilecek ülkeler…