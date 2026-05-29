Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu
Giriş Tarihi: 29.05.2026 18:45 Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 18:49

Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu

Kurban Bayramı tatilinin son günlerine yaklaşılırken, memleketlerinden dönüşe geçen tatilciler Anadolu ve Trakya genelindeki ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Başta 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale olmak üzere Düzce, Bolu ve Tekirdağ kara yollarında İstanbul ve Ankara yönüne doğru trafik akışı yer yer felç olma noktasına ulaştı. Yaşanan hasarlı kazalar ve yoğunluk nedeniyle kavşaklarda ilerlemekte güçlük çeken sürücülere güvenli geçiş sağlamak adına emniyet ve jandarma ekipleri sahada teyakkuza geçti. Trafik ekipleri, denetimleri aralıksız sürdürürken yoğunluğun hafta sonu boyunca katlanarak süreceği öngörülüyor.

  • ABONE OL
Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu

Kurban Bayramı için memleketlerine ve tatile giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu

Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde yoğunluğun arttığı görüldü. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor. Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor. Jandarma, karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu

BOLU

Otoyolun Bolu-Gerede kesiminde de yoğunluk oluştu.

Özellikle bayramı Karadeniz illerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Güzergah üzerinde yaşanan trafik kazaları ve hasarlı araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ise akıcı yoğunluk oluştu.

Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu

KARABÜK

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu

KİLİT KAVŞAK KIRIKKALE'DE ARAÇ YOĞUNLUĞU

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini tamamlayan vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandı. Ankara yönüne doğru artan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. Türkiye'nin önemli kara yolu ulaşımı güzergahları arasında yer alan Kırıkkale'de de araç yoğunluğu arttı. Ankara-Samsun D-200 kara yolu ile Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolunun kesiştiği bölgelerde trafik akışı zaman zaman yavaşladı. 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de, özellikle Ankara istikametine doğru araç yoğunluğu arttı. Kara yollarındaki yoğunluk havadan görüntülenirken, trafik akışının kontrollü şekilde devam ettiği görüldü.

Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu

TEKİRDAĞ-İSTANBUL YOLUNDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik, Yenice ve Beyazköy mevkilerinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu

Bayram tatilinin sona ermesine kısa süre kala İstanbul başta olmak üzere çevre illere dönüşe geçen sürücüler, Tekirdağ güzergahında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yoğunluğunun öğle saatlerinden itibaren arttığı gözlenirken, bazı kavşaklarda araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu

Yoğunluğun yaşandığı bölgelerde polis ekipleri sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için önlem aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerindeki 7 ana ışıklı kavşakta denetim ve trafik akışını sağlamak amacıyla görev yaptı.

Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu

Kent genelinde trafik akışının kontrollü şekilde sürdürülebilmesi için 30 ekip ve 82 trafik personelinin sahada görev yaptığı öğrenildi. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve takip mesafesinin korunması konusunda uyardı.

Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu

Özellikle Marmaraereğlisi geçişi ile Yeniçiftlik ve Beyazköy kavşaklarında trafik zaman zaman tamamen dururken, araç yoğunluğunun akşam saatlerine doğru daha da arttığı görüldü.

Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu

Yetkililer, bayram dönüş trafiğinin pazar günü boyunca da devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL #ANKARA #TEKİRDAĞ #KURBAN BAYRAMI #BOLU #DÜZCE #KIRIKKALE #TRAKYA #ANADOLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA