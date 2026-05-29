Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul ve Ankara yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu
Giriş Tarihi: 29.05.2026 18:45
Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 18:49
Kurban Bayramı tatilinin son günlerine yaklaşılırken, memleketlerinden dönüşe geçen tatilciler Anadolu ve Trakya genelindeki ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Başta 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale olmak üzere Düzce, Bolu ve Tekirdağ kara yollarında İstanbul ve Ankara yönüne doğru trafik akışı yer yer felç olma noktasına ulaştı. Yaşanan hasarlı kazalar ve yoğunluk nedeniyle kavşaklarda ilerlemekte güçlük çeken sürücülere güvenli geçiş sağlamak adına emniyet ve jandarma ekipleri sahada teyakkuza geçti. Trafik ekipleri, denetimleri aralıksız sürdürürken yoğunluğun hafta sonu boyunca katlanarak süreceği öngörülüyor.