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T.C kimlik numarasını ezbere bilenler dikkat: Ezberleme şekliniz ‘Hangi zeka türüne sahipsin?’ sorusuna yanıt veriyor!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
22:25
T.C kimlik numarasını ezbere bilenler dikkat: Ezberleme şekliniz ‘Hangi zeka türüne sahipsin?’ sorusuna yanıt veriyor!
T.C. kimlik numaranızı ezberleme şeklinizin zeka türünüz hakkında ipucu verdiğini biliyor muydunuz? Son zamanlarda sosyal medyada oldukça popüler olan bu teste göre, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarasını ezberleme kombinasyonu zeka türleri hakkında bilgi veriyor. Ezberleme şekline göre bazı insanlar sosyal zekaya sahipken bazıları ise müzikal zekalı olabiliyor. Bazıları detaylarda boğulurken bazılarının ise sportif yönü ağır basıyor. Peki, T.C. kimlik numarasını ezberleme şekline göre sen hangi zeka türüne sahipsin?