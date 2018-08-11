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TC nın sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...

Giriş Tarihi: 11.08.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 11.08.2018 12:51
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TC nın sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...
TC kimlik numarasının sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...
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TC nın sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...
TC kimlik numarasının sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...

Türkiye Cumhuriyeti , Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü`nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verilmiştir...

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  • 57
TC nın sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...
TC kimlik numarasının sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...

TC nı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır...

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TC nın sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...
TC kimlik numarasının sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...

Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır.

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TC nın sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...
TC kimlik numarasının sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...

İlk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermekte...

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TC nın sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...
TC kimlik numarasının sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı...

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TC nın sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...
TC kimlik numarasının sırrı ortaya çıktı! Çipli kimlik kartı artık...

1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.

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