Giriş Tarihi: 02.09.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
15:29
TCDD 109 İŞÇİ ALIMI TAKVİMİ | 2024 TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere 109 personel alımı gerçekleştireceği resmi gazetede kamuoyuna duyuruldu. TCDD bünyesinde görev almak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. Peki, TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?