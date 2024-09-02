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Giriş Tarihi: 02.09.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:29

TCDD 109 İŞÇİ ALIMI TAKVİMİ | 2024 TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere 109 personel alımı gerçekleştireceği resmi gazetede kamuoyuna duyuruldu. TCDD bünyesinde görev almak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. Peki, TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TCDD 109 İŞÇİ ALIMI TAKVİMİ | 2024 TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

TCDD bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar gerçekleştirilecek 109 personel alımını yakından takip ediyor. Türkiye'nin birçok ilinde alım yapılacak pozisyona talep oldukça büyük. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar Ankara'da yapılacak sözlü sınava katılım sağlayacak. İşte, TCDD 2024 işçi alımı takvimi ve detayları haberin devamında...

TCDD 109 İŞÇİ ALIMI TAKVİMİ | 2024 TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TCDD 109 işçi alımı başvuruları 2-6 Eylül tarihleri arasında İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak.

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TCDD 109 İŞÇİ ALIMI TAKVİMİ | 2024 TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İllere göre iş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 6 Eylül 2024'e kadar Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.
Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ile yeri gibi bilgiler TCDD'nin resmi internet sitesinden ilan edilecek.

TCDD 109 İŞÇİ ALIMI TAKVİMİ | 2024 TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Başvuru yapıp İŞKUR tarafından gönderilen listede isimleri yer alan adayların, açıklanacak tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.
Başvuruda bulunacak adayların 30 yaşını doldurmamış olması gerekmekte.

TCDD 109 İŞÇİ ALIMI TAKVİMİ | 2024 TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

HANGİ İLLERE ALIM YAPILACAK?
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta ve Afyonkarahisar'da toplam 109 işçi görevlendirilecek.

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