TCDD 109 İŞÇİ ALIMI TAKVİMİ | 2024 TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İllere göre iş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 6 Eylül 2024'e kadar Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ile yeri gibi bilgiler TCDD'nin resmi internet sitesinden ilan edilecek.