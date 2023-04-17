TCG Anadolu Gemisi nerede, kaç metredir, özellikleri nelerdir? TCG Anadolu Gemisi açılımı

İlk SİHA gemisi olma özelliği taşıyan TCG Anadolu halkın ziyaretine açılıyor. Milli üretimlerimizden biri olan TCG Anadolu'nun İstanbul'da 17-23 Nisan tarihleri arasında ziyarete açık olduğu duyuruldu. Gemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar, yaptığı konuşmada, "LHD (Havuzlu Helikopter Gemisi) sınıfı olarak sınıflandırılan gemi üzerinde taşıdığı silah sistemleri ile havadan ve denizden gelebilecek tehditlere karşı koruma sağlar. Peki TCG Anadolu Gemisi nerede, kaç metredir, genel ve teknik özellikleri nelerdir? İşte, TCG Anadolu Gemisi açılımı ve özellikleri