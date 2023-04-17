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Haberler Yaşam TCG Anadolu Gemisi nerede, kaç metredir, özellikleri nelerdir? TCG Anadolu Gemisi açılımı
Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 13:45

TCG Anadolu Gemisi nerede, kaç metredir, özellikleri nelerdir? TCG Anadolu Gemisi açılımı

İlk SİHA gemisi olma özelliği taşıyan TCG Anadolu halkın ziyaretine açılıyor. Milli üretimlerimizden biri olan TCG Anadolu'nun İstanbul'da 17-23 Nisan tarihleri arasında ziyarete açık olduğu duyuruldu. Gemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar, yaptığı konuşmada, "LHD (Havuzlu Helikopter Gemisi) sınıfı olarak sınıflandırılan gemi üzerinde taşıdığı silah sistemleri ile havadan ve denizden gelebilecek tehditlere karşı koruma sağlar. Peki TCG Anadolu Gemisi nerede, kaç metredir, genel ve teknik özellikleri nelerdir? İşte, TCG Anadolu Gemisi açılımı ve özellikleri

TCG Anadolu Gemisi nerede, kaç metredir, özellikleri nelerdir? TCG Anadolu Gemisi açılımı

TCG Anadolu Gemisi hakkında detaylar halkın ziyaretine açılmasının ardından merak ediliyor. TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliği taşıyor. SİHA'ların göklerde gösterdiği başarıyı bu kez denizlerde TCG Anadolu harp tarihini baştan yazarak gösterecek. Peki TCG Anadolu Gemisi özellikleri nelerdir, nerede, kaç metredir? TCG Anadolu Gemisi açılımı ve hakkındaki detaylar…

TCG Anadolu Gemisi nerede, kaç metredir, özellikleri nelerdir? TCG Anadolu Gemisi açılımı

TCG ANADOLU GEMİSİ NEREDE, KAÇ METREDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı.

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metre kare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu, 30 yataklı hastaneye ve 2 ameliyathaneye sahip.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

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TCG Anadolu Gemisi nerede, kaç metredir, özellikleri nelerdir? TCG Anadolu Gemisi açılımı

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

Bugün de vatandaşların ziyaretine açık olacak gemi, 18- 23 Nisan tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.

TCG Anadolu Gemisi nerede, kaç metredir, özellikleri nelerdir? TCG Anadolu Gemisi açılımı
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