TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir? TCG Ufuk istihbarat gemisi nerede, hangi tersane inşa etti, özellikleri neler?

Türkiye'nin ilk istihbarat, test ve eğitim gemisi olma özelliği taşıyan TCG Ufuk A-591, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldı. Bu son dakika gelişmesi sonrasında gemiye ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler "TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir, nerede, hangi tersane inşa etti?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan "TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir, nerede, hangi tersane inşa etti?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.