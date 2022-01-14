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Haberler Yaşam TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir? TCG Ufuk istihbarat gemisi nerede, hangi tersane inşa etti, özellikleri neler?
Giriş Tarihi: 14.01.2022 19:36 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 19:36

TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir? TCG Ufuk istihbarat gemisi nerede, hangi tersane inşa etti, özellikleri neler?

Türkiye'nin ilk istihbarat, test ve eğitim gemisi olma özelliği taşıyan TCG Ufuk A-591, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldı. Bu son dakika gelişmesi sonrasında gemiye ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler "TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir, nerede, hangi tersane inşa etti?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan "TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir, nerede, hangi tersane inşa etti?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir? TCG Ufuk istihbarat gemisi nerede, hangi tersane inşa etti, özellikleri neler?

9 Şubat 20219 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ilk olarak engin mavilikle buluşan TCG Ufuk A-591 istihbarat, test ve eğitim gemisi inşa ve donanım sürecinin tamamlanması sonrasında bugün yapılan törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Son dakika haberinin ardından gemiye ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir, nerede, hangi tersane inşa etti?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

TCG UFUK (A 591) GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR, NEREDE, HANGİ TERSANE İNŞA ETTİ?

İlk yerli ve milli istihbarat gemisi TCG Ufuk A-591 özellikleri ve tüm detayları şu şekilde;

TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir? TCG Ufuk istihbarat gemisi nerede, hangi tersane inşa etti, özellikleri neler?

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591), İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törene; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

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TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir? TCG Ufuk istihbarat gemisi nerede, hangi tersane inşa etti, özellikleri neler?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 31 Mart 2017'de başlatılan Test ve Eğitim Gemisi Projesi'nin ana yükleniciliğini STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürüttü.

TCG UFUK GEMİSİ NEREDE, HANGİ TERSANEDE İNŞA EDİLDİ?

Proje kapsamında TCG Ufuk (A-591) gemisi, 9 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirilmişti. TCG Ufuk (A-591), İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle bugün hizmete girdi.

TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir? TCG Ufuk istihbarat gemisi nerede, hangi tersane inşa etti, özellikleri neler?

TCG UFUK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

MİLLİ GÜVENLİĞE YÖNELİK TEHDİTLERİ ANINDA TESPİT EDEBİLECEK

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir teknoloji, Ufuk Korveti ile Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.

TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir? TCG Ufuk istihbarat gemisi nerede, hangi tersane inşa etti, özellikleri neler?

99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 110 personel kapasitesi, yaklaşık 2 bin 250 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek. Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.

Yaklaşık 194 yerli firmanın katkı verdiği Ufuk Gemisi'nin yerlilik oranı yüzde 70'e ulaştı.

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