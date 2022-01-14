TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir? TCG Ufuk istihbarat gemisi nerede, hangi tersane inşa etti, özellikleri neler?

9 Şubat 20219 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ilk olarak engin mavilikle buluşan TCG Ufuk A-591 istihbarat, test ve eğitim gemisi inşa ve donanım sürecinin tamamlanması sonrasında bugün yapılan törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Son dakika haberinin ardından gemiye ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "TCG Ufuk A 591 gemisi özellikleri nelerdir, nerede, hangi tersane inşa etti?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

TCG UFUK (A 591) GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR, NEREDE, HANGİ TERSANE İNŞA ETTİ?

İlk yerli ve milli istihbarat gemisi TCG Ufuk A-591 özellikleri ve tüm detayları şu şekilde;