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TCMB faizi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2026 Haziran Merkez Bankası toplantısında geri sayım
Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:44
TCMB faizi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2026 Haziran Merkez Bankası toplantısında geri sayım
Ekonomi piyasalarının kilitlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran 2026 faiz kararı için geri sayım bitti. Yatırımcılar ve vatandaşlar, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından gelecek kritik açıklamaya odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte piyasaların merakla beklediği 2026 Haziran PPK toplantı tarihi ve beklentiler.