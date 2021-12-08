Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tediye ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar? İlave (ek) tediye ödeme tarihleri 2021
Giriş Tarihi: 08.12.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 11:02

Tediye ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar? İlave (ek) tediye ödeme tarihleri 2021

Yüzbinlerce kamu işçisini yakından ilgilendiren tediye ödeme tarihleri için geri sayım başladı. Ek ödemelerin ilk yarısı 16 Temmuz'da yatırılmıştı şimdi ise gözler ikinci ek tediye ödemeleri ne zaman sorusunun yanıtına çevrildi. Karara göre, kamu işçileri ocak ayına girmeden tediye ödemelerini alacak. Tediye ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar? İşte İlave (ek) tediye ödeme tarihleri 2021

Tediye ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar? İlave ek tediye ödeme tarihleri 2021

Tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Kamu işçileri için yatırılacak olan ek ödeme tarihi ve miktarı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre belli oldu. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçiler için 2021'de verilecek tediyenin ilk yarısı için ödeme tarihi merak ediliyor. Peki Tediye ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar? İlave (ek) tediye ödeme tarihleri 2021

Tediye ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar? İlave ek tediye ödeme tarihleri 2021

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?

Yüzbinlerce kamu işçisine ikramiye (ilave tediye) ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu. İlk ödeme 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

TEDİYE ÖDEMELERİ KİME, NE KADAR VERİLECEK?

Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)

3.577,50 4.433,15 1.108,28

3.750 4.646,91 1.161,73

4.000 4.956,59 1.239,14

4.250 5.266,63 1.316,65

4.500 5.576,30 1.394,07

4.750 5.885,97 1.471,50

5.000 6.196,01 1.548,99

5.250 6.505,68 1.626,42

5.500 6.815,35 1.703,84

5.750 7.125,39 1.781,35

6.000 7.435,06 1.858,77

NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.

İkramiyenin son taksiti 17 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılacak. 13 günlük ödeme yapılacak.

Kamu işçilerine her sene verilen ikramiye; yol, fazla mesai ve yemek gibi ilave ödemeler olmadan hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tediye ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar? İlave ek tediye ödeme tarihleri 2021

Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.

İşçiler bu senenin ilk yarısında 2 taksit şeklinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı.

Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de (13 günlük) Temmuz'da hesaplara yatırıldı.

Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre; 17 Aralık itibarıyla ödenecek. işçilerin ikramiye ödemeleri maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 Türk lirası verilecek.

2021 İLAVE TEDİYE MİKTARI NE KADAR?

İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2021 yılı tediye miktarı da işçinin günlük ücreti üzerinden hesaplanarak 52 günlük ücretinin yarısı kadar ödeme sağlanacak. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır. İlave tediye ödemeleri brüt ücretten hesaplanır ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. Bu hesaba göre en düşük ödeme 1.108 TL olarak belirlendi. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alabilecek.

SON DAKİKA