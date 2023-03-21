Tekirdağ sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Tekirdağ imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Tekirdağ sahur vakti saat kaçta olduğu mübarek ayın gelip çattığı bu özel günde merak ediliyor. Ramazan imsakiyesi Tekirdağ sahur saati ve iftar vakti hakkında bilgi veren bir çizelgedir. Tüm İslam dünyasının oruç tutmaya niyet ettiği vakit sahur vaktidir. Günde iki öğün yiyerek oruç tamamlanır. İlk öğün için sahur vakti 2023 bize yardımcı olacaktır. Sabah namazından önce sahur saat kaçta bilmemiz gerekir. Bu sebeple imsakiye göz gezdirmek şarttır. 23 Mart Tekirdağ imsakiye özel olarak hazırlanmıştır.