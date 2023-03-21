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Haberler Yaşam Tekirdağ sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Tekirdağ imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu
Giriş Tarihi: 21.03.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 16:59

Tekirdağ sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Tekirdağ imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Tekirdağ sahur vakti saat kaçta olduğu mübarek ayın gelip çattığı bu özel günde merak ediliyor. Ramazan imsakiyesi Tekirdağ sahur saati ve iftar vakti hakkında bilgi veren bir çizelgedir. Tüm İslam dünyasının oruç tutmaya niyet ettiği vakit sahur vaktidir. Günde iki öğün yiyerek oruç tamamlanır. İlk öğün için sahur vakti 2023 bize yardımcı olacaktır. Sabah namazından önce sahur saat kaçta bilmemiz gerekir. Bu sebeple imsakiye göz gezdirmek şarttır. 23 Mart Tekirdağ imsakiye özel olarak hazırlanmıştır.

Tekirdağ sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Tekirdağ imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Tekirdağ sahur vakti saat kaçta sorusu mübarek ayın birincil konusudur. Yaklaşan ve dikkate almamız gereken sahur saatleri vardır. Sabah ezanından önce sahur saati her il için oluşturulur. Oluşturulan saatler ramazan imsakiyesi sayesinde bilinir. 23 Mart Tekirdağ imsakiyesi bu ilde yaşayanlar tarafından yoğun olarak araştırılır. Bu kapsamda Tekirdağ sahur vakti 2023 ve iftar vakti ne olduğunu bilmek mümkündür. Zaten söz konusu oruç olduğunda başvurulacak şey imsakiye olarak adlandırılan çizelgedir. Bu çizelgede sahur saat kaçta sorusuna cevap da bulabiliriz.

Tekirdağ sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Tekirdağ imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Tekirdağ Sahur Vakti Saat Kaçta?

Ülkemiz ve diğer İslam ülkeleri için yaklaşan mübarek günler vardır. Bu mübarek günleri oruç tutarak geçiririz. Aynı zamanda bu aya da Ramazan ayı deriz. Tüm İslam ülkeleri Ramazan ayında toplam 30 gün oruç tutar. Orucun bazı kuralları vardır ve tam olması için bu kurallara uymak şarttır. Bunun haricinde iftar vakti ve sahur vakitlerini bilmek en önemli mevzulardandır. Ne zaman sahura başlandığı ve orucun açıldığı çok önemlidir. Bireysel olarak Tekirdağ ilimizi ele alacak olursak ilk gün sahur vakti 05:37 olarak bilinmektedir.

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Tekirdağ sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Tekirdağ imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

23 Mart Tekirdağ Sahur Saati Nedir?

Ramazan ayında oruç tutarken hem sahur hem de iftar vaktinin saatlerinde değişiklik olur. İlk başta iftarınızı yaptığınız saat ile diğer sonraki gün iftarınızı yaptığınız saat aynı olmayabilir. Bu durum sahur saatleri için de geçerlidir. Bilindiği üzere 2023 yılının ilk orucu 23 Mart da tutulacaktır. Bu nedenle saatlerin önemi daha da artmıştır. Yanlış zamanda orucu tutmaya başlamak ve orucu açmak istenmeyecek bir olaydır. Yukarıdaki başlıkta bireysel olarak ele aldığımız Tekirdağ ilimizin ilk sahur vaktinden bahsedilecektir. Orucun il günü 23 Mart Tekirdağ sahur saati 05:37 olarak bilinmektedir.

Tekirdağ sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Tekirdağ imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

23 Mart Tekirdağ İftar Vakti Ne Zamandır?

Önceki başlıkların ana konusu sahur saati olmuştur. Yani oruca başlangıç merkeze alınmıştır. Sahur kadar iftar vakti de insanların bilmesi gereken ve bilmek isteyeceği konudur. Sahur olduktan sonra insanlar gün içerisinde uzun süre yemek yemeden ve bir şey içmeden bekler. Bu nedenle iftar vaktinin gelmesini iple çekerler. Tekirdağ ilimizde oruç tutan insanlar ülkemizin diğer bölgelerine göre her zaman geç oruca başlayıp geç orucu açarlar. Bu özellik coğrafyanın bir parçası olsa da bilindik bir şeydir. 23 Mart Tekirdağ iftar vakti yani ilk iftar vakti 19:31 olarak bilinmektedir.

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