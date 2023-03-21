Tekirdağ sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Tekirdağ imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Tekirdağ Sahur Vakti Saat Kaçta?

Ülkemiz ve diğer İslam ülkeleri için yaklaşan mübarek günler vardır. Bu mübarek günleri oruç tutarak geçiririz. Aynı zamanda bu aya da Ramazan ayı deriz. Tüm İslam ülkeleri Ramazan ayında toplam 30 gün oruç tutar. Orucun bazı kuralları vardır ve tam olması için bu kurallara uymak şarttır. Bunun haricinde iftar vakti ve sahur vakitlerini bilmek en önemli mevzulardandır. Ne zaman sahura başlandığı ve orucun açıldığı çok önemlidir. Bireysel olarak Tekirdağ ilimizi ele alacak olursak ilk gün sahur vakti 05:37 olarak bilinmektedir.