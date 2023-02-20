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Haberler Yaşam Tekirdağ Gezilecek Yerler 2023 - Tekirdağ’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler
Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:38

Tekirdağ Gezilecek Yerler 2023 - Tekirdağ’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Türkiye'nin en kalabalık 21. İli olarak bilinen, Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasında bulunan ve doğusunda İstanbul, güneyinde Çanakkale, batısında Edirne, kuzeyinde Kırklareli gibi önemli iller olan Tekirdağ, 30 büyükşehrinden biri olarak haritada yerini almaktadır. Tekirdağ tarım kenti olarak ön plana çıkarak Türkiye'nin yağlık Ayçiçek ve buğday üretiminin büyük bölümünü karşılamaktadır. Ayrıca içerisinde bulunduğu doğal güzelliklerle turizme de katkı sağlamaktadır. Tekirdağ'da gezilecek yerler listesini sizlerle paylaşacağız. İşte Tekirdağ gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Tekirdağ Gezilecek Yerler 2023 - Tekirdağ’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Tekirdağ adını Trakya şivesi, Trakya tarımı, Namık Kemal'in doğduğu yer, Atatürk'ün birebir boyutlarındaki tek heykeli, her sene haziran ayında Tekirdağ Kiraz Festivali gibi birçok farklı eserlerle duyurmuştur. Tekirdağ tarihte birçok devlete ev sahipliği yaptığı için bu ilde görülmeye değer sayısız eser bulunmaktadır. Yurt dışı sınırlarına yakın olması nedeniyle de yaz aylarında yurt dışından göç alan bir şehirdir. Şehrin Marmara Denizi'ne olan kıyısı yaz aylarında deniz turizmini de aktif hale getirmektedir. Tekirdağ'da gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Tekirdağ gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Tekirdağ Gezilecek Yerler 2023 - Tekirdağ’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Tekirdağ Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • UÇMAKDERE
  • TEKİRDAĞ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
  • RÜSTEM PAŞA CAMİ
  • PERİNTHOS ANTİK KENTİ
  • HORA FENERİ
  • ÇORLU MİNİ HAYVANAT BAHÇESİ
  • SÜLEYMANİYE CAMİ
  • KAPAKLI KAZAK GÖLÜ
  • RAKOCZİ MÜZESİ
  • LALADERE MESİRE ALANI
  • ORTA CAMİ
  • AYAS PAŞA CAMİİ
  • ESKİ CAMİ
  • KARTALTEPE TABİAT PARKI
  • GANOS DAĞLARI
  • ÇORLU KALESİ
  • GÖLBAŞI GENÇLİK PARKI
  • KANARA KANYONU
  • ÇAMLIKOY (KASTRO) TABİAT PARKI
  • CUMHURİYET PARKI
  • HERAİON TEİKHOS ANTİK KENTİ
  • TARİHİ ÇORLU EVİ
  • ABİDE-İ HÜRRİYET ANITI
  • BAHÇEKÖY PAPAZ DERESİ ŞELALELERİ
  • ÇERKEZKÖY KENT PARKI
  • ŞEHİTLER ABİDESİ
  • DUT LİMANI KOYU
  • GÜNEŞKAYA MAĞARASI
  • 50. YIL HARF İNKİLABI ANITI
  • MURATLI İNANLI MESİRE ALANI
  • MURATLI ATATÜRK EVİ
  • TARİHİ YALI HAMAMI
  • SARBANI AHMED TÜRBESİ
  • NAİP KALESİ
  • BİSANTHE (BARBAROS) YERLEŞİM ALANI
  • ŞAHİNKÖY KİLİSESİ
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Tekirdağ Gezilecek Yerler 2023 - Tekirdağ’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler
  • MİSİNLİ KALESİ
  • CEDİD ALİ PAŞA CAMİİ
  • İBRAHİM BALABAN MÜZESİ
  • TEKİRDAĞ VALİLİK BİNASI
  • FATİH CAMİİ
  • HACILAR KÖPRÜSÜ
  • MÜZİK TEKNOLOJİLERİ MÜZESİ
  • NAMIK KEMAL HEYKELİ
  • GAZİ ÖMER BEY CAMİİ VE TÜRBESİ
  • GÜZELKÖY CAMİİ
  • ESKİ TEKİRDAĞ FOTOĞRAFLARI MÜZESİ
  • ÇORLU YILMAZ BÜYÜKERŞEN BALMUMU HEYKELLER MÜZESİ
  • YENİ CAMİ (SİNAGOG)
  • TARİHİ BELEDİYE BİNASI
  • KUMBAĞ KÖPRÜSÜ
  • HACERZADE İBRAHİM BEY CAMİİ
  • ATATÜRK HEYKELİ
  • ŞARKÖY ETNOGRAFYA MÜZESİ
  • RÜSTEM PAŞA BEDESTENİ
  • ULAŞ KÖPRÜSÜ
  • KEBİR CAMİİ
  • SÜLEYMAN PAŞA HEYKELİ
  • GAZİBEY BULGAR KİLİSESİ
  • KURTDERE CAMİİ
  • ÇİFTLİK ÖNÜ ÇEŞMESİ
  • EMİRYAKUP KÖYÜ CAMİİ
  • AZİZİYE CAMİİ
  • KURTULUŞ ANITI
  • İTALYAN KONAĞI
  • SARI KÖŞK
  • ON DOKUZUNCU FIRKA ANITI
  • ORTA ÇEŞME
  • TARİHİ İNECİK ERENLER HAMAMI
  • ÇELEBİ SULTAN MEHMET CAMİİ
  • MİRLİVA HÜSEYİN PAŞA CAMİ
  • HÜSREV KETHÜDA ÇEŞMESİ
Tekirdağ Gezilecek Yerler 2023 - Tekirdağ’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Namık Kemal Evi
  2. Rakoczi Müzesi
  3. Namık Kemal Heykeli
  4. Şehitler Abidesi
  5. Hürriyet Abidesi
  6. Namık Kemal Anıtı
  7. Eski Cami
  8. Rüstem Paşa Camii
  9. Mirliva Hüseyin Paşa Camii
  10. Orta Cami
  11. Gazi Ömer Bey Türbesi
  12. Taşoğlu Camii
  13. Ahmed-i Sarban Türbesi
  14. Turhanoğlu Ömer Bey Camii
  15. Sohteoğlu Camii
  16. Ayaz Paşa Camii
  17. Süleymaniye Camii
  18. Yusuf Ağa Camii
Tekirdağ Gezilecek Yerler 2023 - Tekirdağ’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Tekirdağ Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Atatürk Ormanı
  2. Kumbağ
  3. Kumbağ
  4. Şarköy
  5. Hora Feneri
  6. Marmara Ereğlisi
  7. Saray
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