Tekirdağ Gezilecek Yerler 2023 - Tekirdağ’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Tekirdağ adını Trakya şivesi, Trakya tarımı, Namık Kemal'in doğduğu yer, Atatürk'ün birebir boyutlarındaki tek heykeli, her sene haziran ayında Tekirdağ Kiraz Festivali gibi birçok farklı eserlerle duyurmuştur. Tekirdağ tarihte birçok devlete ev sahipliği yaptığı için bu ilde görülmeye değer sayısız eser bulunmaktadır. Yurt dışı sınırlarına yakın olması nedeniyle de yaz aylarında yurt dışından göç alan bir şehirdir. Şehrin Marmara Denizi'ne olan kıyısı yaz aylarında deniz turizmini de aktif hale getirmektedir. Tekirdağ'da gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Tekirdağ gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…