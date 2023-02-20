Tekirdağ Gezilecek Yerler 2023 - Tekirdağ’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Türkiye'nin en kalabalık 21. İli olarak bilinen, Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasında bulunan ve doğusunda İstanbul, güneyinde Çanakkale, batısında Edirne, kuzeyinde Kırklareli gibi önemli iller olan Tekirdağ, 30 büyükşehrinden biri olarak haritada yerini almaktadır. Tekirdağ tarım kenti olarak ön plana çıkarak Türkiye'nin yağlık Ayçiçek ve buğday üretiminin büyük bölümünü karşılamaktadır. Ayrıca içerisinde bulunduğu doğal güzelliklerle turizme de katkı sağlamaktadır. Tekirdağ'da gezilecek yerler listesini sizlerle paylaşacağız. İşte Tekirdağ gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…