Haberler Yaşam Tekirdağ’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Tekirdağ’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Tekirdağ Valiliği'nde!

Giriş Tarihi: 04.02.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 12:34

6 Şubat Pazartesi Tekirdağ'da okullar tatil mi, Tekirdağ'da kar tatili olacak mı soruları yanıt aramaya başladı. Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırdı. Bazı iller kara teslim olurken birçok ilde hava sıcaklığı 0 derecenin altına düştü. Kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla okulların tatil olma ihtimali bulunuyor. Hal böyleyken iki haftalık yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına dönecek olan öğrenciler, 6 Şubat Pazartesi Tekirdağ'da okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Tekirdağ Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Tekirdağ'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Tekirdağ kar tatili son durum…