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Haberler Yaşam Tekirdağ’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Tekirdağ’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Tekirdağ Valiliği'nde!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 12:34

Tekirdağ’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Tekirdağ’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Tekirdağ Valiliği'nde!

6 Şubat Pazartesi Tekirdağ'da okullar tatil mi, Tekirdağ'da kar tatili olacak mı soruları yanıt aramaya başladı. Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırdı. Bazı iller kara teslim olurken birçok ilde hava sıcaklığı 0 derecenin altına düştü. Kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla okulların tatil olma ihtimali bulunuyor. Hal böyleyken iki haftalık yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına dönecek olan öğrenciler, 6 Şubat Pazartesi Tekirdağ'da okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Tekirdağ Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Tekirdağ'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Tekirdağ kar tatili son durum…

Tekirdağ’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Tekirdağ’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Tekirdağ Valiliği’nde!

6 Şubat Pazartesi Tekirdağ'da okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. Pazartesi günü sömestr tatili sona erecek olup 2. dönem için okullarda ilk ders zili çalacak. Ancak yurt genelinde sıcaklıklar oldukça düştü ve kar yağışı için peş peşe uyarılar yapıldı. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle "6 Şubat Pazartesi Tekirdağ'da okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Tekirdağ kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Tekirdağ Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Tekirdağ’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Tekirdağ’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Tekirdağ Valiliği’nde!

4-11 ŞUBAT 2023 TEKİRDAĞ HAVA DURUMU

4 Şubat 2023 Cumartesi: Hafif Yağmurlu 8° Hissedilen: 4°

5 Şubat 2023 Pazar: Kapalı 4° Hissedilen: -3°
Yağış İhtimali: 13%

6 Şubat 2023 Pazartesi: Kar yağışlı 0° Hissedilen: -7°
Yağış İhtimali: 89%

7 Şubat 2023 Salı: Kapalı 0° Hissedilen: -7°
Yağış İhtimali: 26%

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Tekirdağ’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Tekirdağ’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Tekirdağ Valiliği’nde!

8 Şubat 2023 Çarşamba: Parçalı az bulutlu] 1° Hissedilen: -5°
Yağış İhtimali: 10%

9 Şubat 2023 Perşembe: Yağmurlu ve karlı 2° Hissedilen: -5°
Yağış İhtimali: 50%

10 Şubat 2023 Cuma: Hafif yağmur 4° Hissedilen: -1°
Yağış İhtimali: 56%

11 Şubat 2023 Cumartesi: Parçalı az bulutlu 4° Hissedilen: -0°

Tekirdağ’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Tekirdağ’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Tekirdağ Valiliği’nde!

6 ŞUBAT PAZARTESİ TEKİRDAĞ 'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü Tekirdağ'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise -0 ila -7 derece aralığında seyredeceği öngüörülüyor.

Tekirdağ’da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Tekirdağ’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Tekirdağ Valiliği’nde!

Konuyla ilgili Tekirdağ Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor. Kar yağışının görüleceği kent genelinde 3 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Tekirdağ'da okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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