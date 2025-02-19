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Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Uyardı! 20 Şubat Perşembe Tekirdağ'da eğitime ara verilecek mi?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:02
Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Uyardı! 20 Şubat Perşembe Tekirdağ'da eğitime ara verilecek mi?
Yurt genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili olurken, birçok ilde kar yağışı etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Tekirdağ'da perşembe günü hava sıcaklıklarının eksi 2 dereceye kadar düşeceği bildirildi. Bu noktada öğrenci ve veliler "Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 20 Şubat Perşembe Tekirdağ'da eğitime ara verilecek mi? İşte, detaylar...