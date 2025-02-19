Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Uyardı! 20 Şubat Perşembe Tekirdağ'da eğitime ara verilecek mi?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:02

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Uyardı! 20 Şubat Perşembe Tekirdağ'da eğitime ara verilecek mi?

Yurt genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili olurken, birçok ilde kar yağışı etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Tekirdağ'da perşembe günü hava sıcaklıklarının eksi 2 dereceye kadar düşeceği bildirildi. Bu noktada öğrenci ve veliler "Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 20 Şubat Perşembe Tekirdağ'da eğitime ara verilecek mi? İşte, detaylar...

Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Uyardı! 20 Şubat Perşembe Tekirdağ’da eğitime ara verilecek mi?

Tekirdağ'da 19 Şubat Çarşamba günü etkisini gösteren soğuk havanın, 20 Şubat itibarıyla devam edeceği Meteoroloji raporlarına göre belirlendi. Bu durumda bölgede yaşayan öğrenci ve veliler okullar tatil olur mu sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? İşte, 20 Şubat Perşembe Valilik açıklamaları ve detayları...

Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Uyardı! 20 Şubat Perşembe Tekirdağ’da eğitime ara verilecek mi?

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ'da okullar henüz tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Tekirdağ Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Uyardı! 20 Şubat Perşembe Tekirdağ’da eğitime ara verilecek mi?

TEKİRDAĞ İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. 21 Şubat 2025 Cuma Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 1°. 22 Şubat 2025 Cumartesi Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. 23 Şubat 2025 Pazar Tekirdağ hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°.

Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Uyardı! 20 Şubat Perşembe Tekirdağ’da eğitime ara verilecek mi?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Uyardı! 20 Şubat Perşembe Tekirdağ’da eğitime ara verilecek mi?
SON DAKİKA