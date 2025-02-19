Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Uyardı! 20 Şubat Perşembe Tekirdağ’da eğitime ara verilecek mi?

Tekirdağ'da 19 Şubat Çarşamba günü etkisini gösteren soğuk havanın, 20 Şubat itibarıyla devam edeceği Meteoroloji raporlarına göre belirlendi. Bu durumda bölgede yaşayan öğrenci ve veliler okullar tatil olur mu sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? İşte, 20 Şubat Perşembe Valilik açıklamaları ve detayları...