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TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? 2025 TEKNOFEST takvimi gündemde
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
11:43
TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? 2025 TEKNOFEST takvimi gündemde
TEKNOFEST 2025 için geri sayım başladı! Bu yılın ilk büyük teknoloji buluşması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştiriliyor. Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek olan etkinlik, teknoloji meraklılarını ve yenilikçi projeleri bir araya getirecek. Festivalin heyecan dolu atmosferi, yine binlerce katılımcıya ilham kaynağı olacak. Peki, TEKNOFEST 2025 zaman, hangi tarihte yapılacak?