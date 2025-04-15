TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? 2025 TEKNOFEST takvimi gündemde

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, 2025 yılı için geri sayım başlattı. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir ve son olarak 2024'te Adana'da düzenlenen bu dev organizasyonun, 2025 yılında nerede gerçekleşeceği teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan festivalin sekizinci buluşması için heyecan giderek artarken, TEKNOFEST 2025'in tarihi ve şehriyle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, TEKNOFEST 2025 ne zaman? İşte detaylar...