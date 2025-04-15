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Haberler Yaşam TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? 2025 TEKNOFEST takvimi gündemde
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:43

TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? 2025 TEKNOFEST takvimi gündemde

TEKNOFEST 2025 için geri sayım başladı! Bu yılın ilk büyük teknoloji buluşması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştiriliyor. Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek olan etkinlik, teknoloji meraklılarını ve yenilikçi projeleri bir araya getirecek. Festivalin heyecan dolu atmosferi, yine binlerce katılımcıya ilham kaynağı olacak. Peki, TEKNOFEST 2025 zaman, hangi tarihte yapılacak?

TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? 2025 TEKNOFEST takvimi gündemde

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, 2025 yılı için geri sayım başlattı. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir ve son olarak 2024'te Adana'da düzenlenen bu dev organizasyonun, 2025 yılında nerede gerçekleşeceği teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan festivalin sekizinci buluşması için heyecan giderek artarken, TEKNOFEST 2025'in tarihi ve şehriyle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, TEKNOFEST 2025 ne zaman? İşte detaylar...

TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? 2025 TEKNOFEST takvimi gündemde

TEKNOFEST 2025 HEYECANI BAŞLIYOR!

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine öncülük eden TEKNOFEST, 2025 yılında da teknoloji tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu yılın ilk ayağı, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilecek. Yenilikçi projelerin, heyecan verici yarışmaların ve ilham verici etkinliklerin yer alacağı bu büyük buluşma, teknoloji severlere unutulmaz anlar yaşatacak. TEKNOFEST 2025'in ilk durağı olan KKTC, genç girişimcilere ve geleceğin teknoloji liderlerine ev sahipliği yapacak.

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TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? 2025 TEKNOFEST takvimi gündemde

TEKNOFEST KKTC İÇİN ZİYARETÇİ KAYITLARI BAŞLADI

Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek festivale ziyaretçi kayıtları başladı.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor.

Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması şartı varken 7 yaşın altındaki çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. Ziyaretçi kaydı ve etkinliğe dair tüm detaylara www.teknofest.org adresinden ulaşabilecek.

TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? 2025 TEKNOFEST takvimi gündemde

İKİNCİ DURAK: TEKNOFEST 2025 İSTANBUL
TEKNOFEST KKTC'den sonra TEKNOFEST İstanbul 2025 ise milyonlarca teknoloji meraklısını bir kez daha İstanbul'da bir araya getiriyor. İstanbul TEKNOFEST'te; roket, model uydu, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve diğer birçok alanda, toplamda 51 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

TEKNOFEST ne zaman ve nerede yapılacak? 2025 TEKNOFEST takvimi gündemde