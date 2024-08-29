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Giriş Tarihi: 29.08.2024 06:00 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 06:00

TEKNOFEST ZİYARETÇİ BAŞVURULARI: 2024 Teknofest ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

Her yıl milyonlarca kişinin katılım gösterdiği Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl Akdeniz'de gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda milli teknoloji zirvesi ülkemizi gururlandırmaya devam edecek. 4 gün boyunca devam edecek olan festival katılmak isteyenler tarihleri ve başvuru ekranını araştırmaya başladılar. Teknoloji yarışmaları takip etmek ve festival katılmak isteyenler kayıtlarını çevrimiçi gerçekleştirecek. Peki, 2024 Teknofest ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, nerede ve ne zaman yapılacak? İşte başvuru ekranı

TEKNOFEST ZİYARETÇİ BAŞVURULARI: 2024 Teknofest ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

Her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemiz TEKNOFEST ile teknoloji zirvesini gerçekleşecek. Milyonlarca katılımcının yer alacağı festivalin nerede ve ne zaman yapılacaı merak konusu oldu. Katılmak isteyen adaylar başvuru ekranını sorguluyor. Işte TEKNOFEST başvuru ekranı

TEKNOFEST ZİYARETÇİ BAŞVURULARI: 2024 Teknofest ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

TEKNOFEST 2024 NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2024,5-8 Eylül'de Antalya'da 2-6 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilecek.

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TEKNOFEST ZİYARETÇİ BAŞVURULARI: 2024 Teknofest ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

TEKNOFEST NEREDE?

Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 5-8 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları sonrası Adana'da devam edecek.

TEKNOFEST ZİYARETÇİ BAŞVURULARI: 2024 Teknofest ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

ZİYARETÇİ KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Heyecan ve enerji dolu 4 gün boyunca gerçekleşecek teknoloji yarışmalarını yakından takip etmek isteyenler, çevrim içi kayıt yaparak alana hızlı giriş yapabilecek.

Ziyaretçiler, "www.teknofest.org" web sitesi üzerinden yapılacak kayıt işlemlerinde kişisel bilgilerini eksiksiz doldurarak, bilet oluşturabilecek. Girişlerin ücretsiz olduğu etkinlikte, 7 yaş altındaki ziyaretçiler kayıt oluşturmadan ebeveyn refakati eşliğinde alana girebilecek.

TEKNOFEST ZİYARETÇİ BAŞVURULARI: 2024 Teknofest ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

Teknoloji yarışmaları, 5-8 Eylül'de 09.00-18.00 saatleri arasında takip edilebilecek.
TEKNOFEST 2024 kapsamında 790 bin takımın ve 1 milyon 650 bin yarışmacının başvuruda bulunduğu teknoloji yarışmaları, bu yıl 50 ana kategori, 128 alt kategoride yapılacak. Milyonlarca teknoloji tutkunu gencin yarıştığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında, yarışmacılara 30 milyon liranın üzerinde ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.
TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları arasındaki 25 yarışmanın finallerine, "turizmin başkenti" Antalya ev sahipliği yapacak. Yapay zekadan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençler projeleriyle yarışacak.
Festivalde ayrıca, Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları tarafından gençler için eğitim ve paneller düzenlenecek.

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