Giriş Tarihi: 29.08.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
06:00
TEKNOFEST ZİYARETÇİ BAŞVURULARI: 2024 Teknofest ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?
Her yıl milyonlarca kişinin katılım gösterdiği Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl Akdeniz'de gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda milli teknoloji zirvesi ülkemizi gururlandırmaya devam edecek. 4 gün boyunca devam edecek olan festival katılmak isteyenler tarihleri ve başvuru ekranını araştırmaya başladılar. Teknoloji yarışmaları takip etmek ve festival katılmak isteyenler kayıtlarını çevrimiçi gerçekleştirecek. Peki, 2024 Teknofest ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, nerede ve ne zaman yapılacak? İşte başvuru ekranı