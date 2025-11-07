Televizyonda bu akşam hangi diziler var? 7 Kasım 2025 ATV, Kanal D, TRT1, Star TV yayın akışı ile bugünkü diziler ve filmler

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.11.2025 12:59 Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:01

7 Kasım 2025 Cuma günü ekrana gelecek dizi ve filmler belli oldu. Bu akşam birbirinden iddialı diziler ve programlar ekranda olacak. Haftanın yorgunluğunu ekran karşısında atmak isteyen diziseverler, akşam saatlerinde kanalların hangi yapımları ekrana getireceğini merak ediyor. Peki, televizyonda bu akşam hangi diziler var? İşte, ATV, Kanal D, TV8, TRT 1 ve Star TV yayın akışı.

Televizyonda bu akşam hangi diziler var sorusu bu akşamki yapımları merak eden izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Bazı kanallarda dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken bazı kanallar ise reyting mücadelesine yarışma programları ile dahil olacak. Cuma akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler için ATV, Kanal D, TV8, TRT 1 ve Star TV yayın akışı şu şekilde;

7 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI

Kanalların bugünkü yayın listesi şu şekilde;

ATV YAYIN AKIŞI
06:00 - Bir Gece Masalı
07:00 – Kahvaltı Haberleri
08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Aynadaki Yabancı
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Aşk ve Gözyaşı
00:20 - Kuruluş Orhan
03:20 - Kardeşlerim

TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 – İstiklal Marşı
05:40 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:30 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 - Gönül Dağı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Taşacak Bu Deniz
00:15 - Teşkilat
03:00 - Seksenler
04:05 - Lingo Türkiye

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 – Söz
19:00 – Star Haber (canlı)
20:00 – Hayat Öpücüğü
22:00 - Hayat Öpücüğü
23:45 - Hayat Öpücüğü
02:00 - Yüksek Sosyete
04:00 - Hanım Köylü
05:30 – Söz

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Arka Sokaklar
00:15 - Güller ve Günahlar
02:30 - Poyraz Karayel
04:40 - Üç Kız Kardeş

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Yeni Gelin
08:15 - Bu Sabah
10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Kızılcık Şerbeti
00:15 - Bereketli Topraklar
02:45 - Veliaht