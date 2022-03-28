Temettü ödemeleri devam ediyor! Temettü ödemeleri 2022 yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman hesaba geçer?

Geçtiğimiz haftadan bu yana Temettü ödemeleri devam ediyor. 2021 senesinde 15.5 milyar TL ile kâr rekoru kıran Ereğli, ödemelere geçtiğimiz gün başlarken İsdemir, Tofaş ve FM Piston da ödemelerini gerçekleştirmişti. Piyasaların takipçileri ve yatırımcılar haftanın ilk günüyle birlikte "2022 Temettü ne zaman yatacak, ödemeler ne zaman hesaba geçer?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ekonomide geçen yıl yaşanan rekor büyüme, şirket bilançolarında da etkisini gösterdi. Peki, Temettü ödemeleri ne zaman yatacak, hesaba geçecek? İşte tüm detaylar ve ödeme tarihleri...