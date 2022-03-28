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Haberler Yaşam Temettü ödemeleri devam ediyor! Temettü ödemeleri 2022 yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman hesaba geçer?
Giriş Tarihi: 28.03.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 16:14

Temettü ödemeleri devam ediyor! Temettü ödemeleri 2022 yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman hesaba geçer?

Geçtiğimiz haftadan bu yana Temettü ödemeleri devam ediyor. 2021 senesinde 15.5 milyar TL ile kâr rekoru kıran Ereğli, ödemelere geçtiğimiz gün başlarken İsdemir, Tofaş ve FM Piston da ödemelerini gerçekleştirmişti. Piyasaların takipçileri ve yatırımcılar haftanın ilk günüyle birlikte "2022 Temettü ne zaman yatacak, ödemeler ne zaman hesaba geçer?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ekonomide geçen yıl yaşanan rekor büyüme, şirket bilançolarında da etkisini gösterdi. Peki, Temettü ödemeleri ne zaman yatacak, hesaba geçecek? İşte tüm detaylar ve ödeme tarihleri...

Temettü ödemeleri devam ediyor! Temettü ödemeleri 2022 yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman hesaba geçer?

Borsa İstanbul'da şirketlerin gerçekleştirdiği temettü ödemeleri bu haftanın da gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Erdemir'le başlayan ödemelerle 20 şirket 2 hafta içerisinde tam 12.5 milyar liralık ödeme gerçekleştirecek. Bu noktada "Temettü ne zaman yatacak, ödemeler ne zaman hesaba geçer?" soruları yanıt aramaya başladı. 2021 yılında kar rekoru kıran şirketlerin yapacağı ödemeler yatırımcılara adeta can suyu olacak. Peki; 2022 temettü ne zaman yatacak, ödemeler ne zaman hesaba geçer? İşte ödeme tarihleri ve detaylar...

Temettü ödemeleri devam ediyor! Temettü ödemeleri 2022 yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman hesaba geçer?

KÂRLAR 2.5 KAT ARTTI

Ekonomide geçen yıl yaşanan rekor büyüme, şirket bilançolarında da etkisini gösterdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 143 artarak 98 milyar 308 milyon liradan 238 milyar 843 milyon liraya yükseldi. BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında ilk yarı finansal sonuçlarını paylaşan 99 şirketten 91'i net kâr elde etti, 8'i ise zarar yazdı.

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Temettü ödemeleri devam ediyor! Temettü ödemeleri 2022 yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman hesaba geçer?

Söz konusu şirketlerden geçen yıl en fazla net kâr elde eden ise 15 milyar 527 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu. Net kârda Ereğli Demir ve Çelik'i, 15 milyar 193 milyon lirayla Koç Holding, 13 milyar 467 milyon lirayla İş Bankası, 13 milyar 73 milyon lirayla Garanti Bankası, 12 milyar 126 milyon lirayla Akbank, 12 milyar 32 milyon lirayla Sabancı Holding izledi.

Temettü ödemeleri devam ediyor! Temettü ödemeleri 2022 yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman hesaba geçer?

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Temettü ödemeleri geçtiğimiz hafta başladı, önümüzdeki haftaya kadar devam edecek.

İşte ödeme tarihleri;

Temettü ödemeleri devam ediyor! Temettü ödemeleri 2022 yattı mı, ne zaman yatacak, ne zaman hesaba geçer?

AEFES – 20.05.2022

AFYON – 31.03.2022

AKBNK – 30.03.2022

AKMGY – 21.04.2022

AKSA – 21.04.2022

ALGYO – 25.04.2022

ARCLK – 28.03.2022

ARZUM – 14.06.2022

ALKA – 19.04.2022

ALKIM – 21.04.2022

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