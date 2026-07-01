Temmuz Ayı Mesajları 2026 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Hoş Geldin Temmuz sözleri paylaşıldı!

HOŞ GELDİN TEMMUZ AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2026

Çiçekler ağaçlarda kalsın, uçurtmalar göklerde. Haziran, temmuz, ağustos birbirine sokulsun. Ne olur bu böyle olsun. Edip Cansever

Vücudun çıra gibi tutuştu tutuşacak. Saat üçe doğru bir temmuz gününde, yani beni düşüneceksin, ya da bir başkasını. Gülecek, konuşacak, dinleyeceksin. İncecik parmakların saçlarının içinde. Cahit Külebi

Bir adam kış aylarında diyemediği pek çok şeyi temmuz ayında söyler.