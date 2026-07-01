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Haberler Yaşam Temmuz Ayı Mesajları 2026 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Hoş Geldin Temmuz sözleri paylaşıldı!
Giriş Tarihi: 01.07.2026 08:05

Temmuz Ayı Mesajları 2026 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Hoş Geldin Temmuz sözleri paylaşıldı!

Yaz mevsiminin kalbi, deniz ve tatil sezonunun en canlı dönemi olan Temmuz ayı bugün resmen başladı. Böylece vatandaşlar için sevdikleriyle paylaşabileceği ve yaz sevincini doyasıya hissettirecek paylaşımlar ön plana çıktı. İşte en yeni, anlamlı, kısa, uzun ve resimli "1 Temmuz hoş geldin" mesajları ve sözleri…

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Temmuz Ayı Mesajları 2026 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Hoş Geldin Temmuz sözleri paylaşıldı!

Takvimlerin yılın yedinci ayını göstermesiyle birlikte; yaz mevsiminin enerjisini, umudunu ve neşesini en derinden hissettiren zaman diliminin heyecanı başladı. Kavurucu sıcakların, deniz kokulu akşamların ve uzun tatil planlarının habercisi olan "1 Temmuz hoş geldin" paylaşımları dikkat çekti. Yeni aya sevdiklerine güzel dilekler ileterek, huzur, sağlık ve bereket temenni ederek başlamak isteyenler için en çok beğenilen Temmuz ayı sözleri ve mesajları ön plana çıktı.

Temmuz Ayı Mesajları 2026 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Hoş Geldin Temmuz sözleri paylaşıldı!

HOŞ GELDİN TEMMUZ AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2026

Çiçekler ağaçlarda kalsın, uçurtmalar göklerde. Haziran, temmuz, ağustos birbirine sokulsun. Ne olur bu böyle olsun. Edip Cansever

Vücudun çıra gibi tutuştu tutuşacak. Saat üçe doğru bir temmuz gününde, yani beni düşüneceksin, ya da bir başkasını. Gülecek, konuşacak, dinleyeceksin. İncecik parmakların saçlarının içinde. Cahit Külebi

Bir adam kış aylarında diyemediği pek çok şeyi temmuz ayında söyler.

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Temmuz Ayı Mesajları 2026 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Hoş Geldin Temmuz sözleri paylaşıldı!

Bütün aşklar temmuzda başlar.

Temmuzda aşka yelken açmanın vakti geldi.

Ben seni temmuz gibi sevdim sımsıcak delicesine…

Ektiğini biçersin dedikleri ay olsa gerek temmuz ayı.

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Temmuz Ayı Mesajları 2026 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Hoş Geldin Temmuz sözleri paylaşıldı!

Hoş Geldin Temmuz. Güle güle Haziran

Temmuz ayının sıcaklığı hepimizin yüreğinde olsun.

Mutlu ve huzurlu bir ay olsun.

Yaza bir merhaba demek gerekirse, Temmuz'dan bir gün almak gerekir.

Mevsimler geçerken temmuz gelip giderken çok istedim yanımda, sen yoktun… Umut Kaya

Temmuz Ayı Mesajları 2026 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Hoş Geldin Temmuz sözleri paylaşıldı!

Bana ver ellerini bende kalsın bir temmuz akşamında

Temmuz geldi hoş geldi, sevdası boş geldi. Aynası ayrılıktır, içimde darlıktır. Üzeyir Aydın

Temmuz ayının sıcaklığı hepimizin yüreğinde olsun.

Hayat, temmuz güneşiyle eriyen kar gibidir. Eriyip gitmişken, hala bu gurur, bu kibir neden?

Yılanların zümrüt gözleri, temmuz sıcağında, seni albeni tuzağına düşürüp, aşırmasınlar mücevherini. Sezai Karakoç

Derin bir temmuz günü, tembelliğin saygınlık bulduğu zamandır. Sam Keen

Temmuz Ayı Mesajları 2026 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Hoş Geldin Temmuz sözleri paylaşıldı!

RESİMLİ TEMMUZ MESAJLARI

Temmuz Ayı'nın ilk gününden günaydınlar! İnsanlığa, sevgiye, saygıya, yaradandan ötürü, yaratılmış her şeye…

Temmuzdu ve dünya gül kokuyordu. Güneş ışığı çimenli tepenin üzerinde altın tozu gibiydi.

Temmuz Ayı Mesajları 2026 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Hoş Geldin Temmuz sözleri paylaşıldı!

Temmuz ayı başlarında yaprak ve çiçek dünyası şenlenir ve her gün batımı farklıdır olur. John Steinbeck.

Ne zaman hoş manzaralar gözleri ve hoş kokular burunları selamlarsa, o zaman yapraklar ve güller ayı olan Temmuzdur. Nathaniel Parker Willis

Hoş Geldin Temmuz.

Temmuz Ayı Mesajları 2026 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Hoş Geldin Temmuz sözleri paylaşıldı!

Bazen temmuz sıcağı gibi çöküyor her şey. Eşya ve mana bulanıklaşıyor. Cahit Zarifoğlu

"Belki de yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Yeni bir başlangıç için Hoş geldin Temmuz."

"Temmuz… Kelimelerin en güzeli. Hisli, pişmanlık uyandıran, kırlangıçlar ve portakal çiçekleri…"

Temmuz Ayı Mesajları 2026 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Hoş Geldin Temmuz sözleri paylaşıldı!

Hayat, temmuz güneşiyle eriyen kar gibidir. Eriyip gitmişken, hala bu gurur, bu kibir neden? Şeyh Sadi Şirazi

Temmuz çok yakında bitecek, çocukluk da bitecek. George RR Martin

Vücudun çıra gibi tutuştu tutuşacak. Saat üçe doğru bir temmuz gününde, yani beni düşüneceksin, ya da bir başkasını. Gülecek, konuşacak, dinleyeceksin. İncecik parmakların saçlarının içinde. Cahit Külebi

Temmuz Ayı Mesajları 2026 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Hoş Geldin Temmuz sözleri paylaşıldı!
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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